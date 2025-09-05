BBVA limita a 410M las sinergias al comprar Sabadell bajo el control del Gobierno y las eleva a 900M tras la fusión

BBVA ha ajustado la estimación de sinergias de costes que prevé obtener si logra comprar y, después, fusionar Sabadell dentro de tres años, cumpliendo con el bloqueo impuesto por el Gobierno.

Según se explica en el folleto de la opa, autorizado este viernes por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las sinergias de costes se limitarían a unos 410 millones en los tres primeros años -175 millones los años segundo y tercero y ninguna el primero, más 60 millones de ahorros financieros-, en los que tendría que operar bajo el control del Gobierno.

Después, si logra fusionar el banco a los tres años, no sólo espera conseguir las sinergias de costes que preveía al inicio de la operación -unos 850 millones-, sino que eleva su estimación a 900 millones de euros.

De ese total, 835 millones de euros serían sinergias de costes y 65 millones corresponderían a ahorros por costes financieros.

El banco detalla que la primera cifra se dividiría en 510 millones de costes generales y 325 millones en costes de personal. Este último importe se ha elevado desde la estimación inicial, que eran 300 millones de euros, teniendo en cuenta el cierre de unas 300 oficinas.

El impacto de la venta de TSB

En los años cuarto y quinto, ya con el banco fusionado, BBVA estima que, igualmente, podría obtener 175 millones de euros anuales de ahorros de costes.

De hecho, BBVA considera que para la obtención de estas sinergias de costes operativos "no será necesario incurrir en costes de reestructuración significativos". Más allá, claro está, de los cierres de sucursales y la consecuente salida de personal.

A esto hay que sumar las sinergias que el banco espera obtener por costes financieros, que serían de 75 millones de euros anuales antes de impuestos en el tercer año de la toma de control de Sabadell, cifra que bajaría a 60 millones si la venta de TSB a Santander no se ejecuta.

No obstante, hay que recordar que la operación está en marcha. Los accionistas de Sabadell dieron su visto bueno a la misma el pasado 6 de agosto y, si no ocurre nada extraordinario, se cerrará en la primavera del año que viene.

Al margen, el banco apunta que, debido al bloqueo de la fusión, tendrá que adelantar costes de reestructuración (que sólo afectan a los resultados de BBVA, matiza el banco) por un total aproximado de 60 millones de euros antes de impuestos para el conjunto del periodo, independientemente de que el Consejo de Ministros dé luz verde a la integración en tres años o más adelante.

"Estos costes incluirían principalmente inversiones en tecnología destinadas a facilitar la obtención de ahorros durante el proceso de integración de ambas entidades, una vez formalizada la fusión", indica el banco.

Periodo de aceptación

El folleto recoge los detalles sobre el periodo de aceptación de la opa, que durará 30 días, como ya informó EL ESPAÑOL-Invertia. El mismo dará inicio el próximo lunes, 8 de septiembre y se cerrará el 7 de octubre.

La oferta puesta sobre la mesa es la correspondiente al último ajuste realizado por el banco tras el pago del dividendo de Sabadell de agosto.

En todo caso, no se mejora respecto al precio ofrecido inicialmente, algo que los gestores de BBVA han ido adelantando en múltiples ocasiones.

Así, los accionistas de Sabadell podrán optar al canje de una acción ordinaria de BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones de Sabadell, lo que otorgaría a los accionistas de Banco Sabadell una participación de un 13,6% en BBVA.

El megadividendo de Sabadell, en duda

En el folleto, BBVA se guarda la opción de modificar la política de retribución al accionista de Sabadell, lo que pone en duda que finalmente se llegue a abonar el megadividendo que el banco catalán había prometido a sus accionistas por la venta de TSB.

"BBVA revisará la política de remuneración al accionista de Banco Sabadell tras la liquidación de la oferta y considerará promover la realización de los cambios que en su caso correspondan atendiendo a múltiples factores que deberán ser analizados en el momento de dicha revisión y, en su caso, decisión (tales como, la posición en capital de Banco Sabadell, sus perspectivas de crecimiento de la actividad, previsiones de rentabilidad y beneficios, etc.)", indican desde el banco.

De hecho, dejan claro que la entidad "no tiene planes ni intenciones en relación con la futura política de retribución al accionista, que se determinará tras la finalización de dicha revisión".

"En este sentido, la ratio de pay-out de la política de remuneración al accionista de Banco Sabadell tras la liquidación de la oferta podrá ser inferior, igual o superior a la establecida actualmente e indicada en este apartado. Lo anterior no se ve afectado por la implementación de los compromisos de la CNMC ni por la condición del Consejo de Ministros", añade.

Esto quiere decir que BBVA no se compromete a nada. Hay que tener en cuenta que la ratio de pay-out del grupo suele ser del 50% del beneficio, mientras que Sabadell se había comprometido a repartir el 60%.