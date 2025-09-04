ING pone en marcha su 'hub' tecnológico en Madrid y coloca al frente del mismo a Konstantin Gordievitch

ING ya ha puesto en funcionamiento su hub tecnológico en Madrid, para el que prevé contratar a mil profesionales en los próximos cuatro años. Y para liderarlo ha elegido a Konstantin Gordievitch, uno de los directivos de su filial española, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia.

Hace ya cinco meses, ING anunció la puesta en marcha de este centro de innovación, que será el sexto con el que cuenta el grupo en todo el mundo. La entidad ha elegido Madrid para ello con el objetivo de impulsar la inversión en el país y fomentar el talento tecnológico local.

La apertura de este hub se enmarca en la estrategia del banco de ampliar su presencia en segmentos en los que no está actualmente, como banca privada y pymes.

Y es que el centro "tiene como objetivo fortalecer la capacidad global de ING y mejorar la escalabilidad de sus servicios tecnológicos en áreas clave como ingeniería de software, arquitectura de sistemas y análisis de datos", según informan desde la entidad.

Gordievitch ostentará el cargo de director general de ING Hubs España. El directivo acumula una experiencia de 17 años en el grupo, de los que los últimos 6 los ha vivido en la filial española.

Hasta ahora, estaba al frente del departamento de auditoría del Corporate Audit Services (CAS) Hub de Madrid, donde se ocupaba de liderar las tareas de auditoría tecnológica en ING España y Portugal.

Previamente, desempeñó este mismo puesto para la división de banca mayorista del grupo. Anteriormente, fue el responsable de Auditoría y Metodología de sistemas informáticos bancarios y control de calidad en Polonia y audit manager de ING a nivel global. No obstante, sus inicios profesionales se encuentran en Accenture, donde fue gerente de proyectos tecnológicos.

Apostar por España

Alfonso Tolcheff, consejero delegado de ING España y Portugal, explicaba hace cuatro meses en su primera entrevista tras llegar al cargo, concedida a EL ESPAÑOL-Invertia, que la creación de este hub es una demostración "inequívoca" de la apuesta del banco por este país.

"Me emociona que nos elijan para crear un hub tecnológico que va a crear mil empleos en los próximos cuatro años", afirmaba.

Y añadía: "El hub de transición energética, y más con enfoque amplio europeo y EMEA, y desde el área que vengo yo, que es corporativa y banca de inversión, me hace especial ilusión. Siempre he sido un creyente del talento que tenemos en España y de la necesidad de ser ambiciosos y poder coger mucha más relevancia, en el mercado y dentro del Grupo ING".