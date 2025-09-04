Los ahorros que los españoles guardan en el banco crecen un 30% desde la Covid y se acercan a máximos históricos

Los españoles guardan cada vez más dinero en sus cuentas bancarias. El saldo total está cerca de superar sus máximos históricos, después de crecer casi un 30% en los últimos cinco años. Todo esto viene desde justo antes de que comenzara la pandemia, cuando las familias se vieron forzadas a ahorrar por el confinamiento estricto.

En la actualidad, el dinero total que los ciudadanos tienen depositado en sus bancos es de 915.300 millones de euros. Es el importe registrado en junio, último dato disponible en la base del Banco de España, que se publica con cierto decalaje.

Esta cifra es algo más elevada que en mayo, un 6,4% más alta que hace un año y un 28,5% superior a la que se registró en enero de 2020, justo antes de que estallara la pandemia de la Covid-19 en España y el inicio del confinamiento.

La fecha es significativa porque supuso el punto de partida para la acumulación de una importante masa de ahorro. La imposibilidad de consumir en hostelería, comercio y ocio en general llevó a los españoles a no poder gastar y, por tanto, a ahorrar forzadamente.

Tanto es así que el Banco de España, meses después del shock de la Covid-19, cifró este ahorro forzoso en el 2,5% del Producto Interior Bruto (PIB). Una cantidad nada desdeñable.

Los ahorros crecen

Desde entonces, los españoles han ido llenando sus cuentas bancarias de ahorros. En enero de 2020, el saldo total se situaba en 712.203 millones de euros. Una cantidad que hasta junio de este año creció en 203.097 millones, hasta los 915.300 millones anteriormente mencionados.

El importe más elevado se registró en diciembre de 2022, en un momento en el que los tipos de interés oficiales se encontraban en pleno proceso de la vertiginosa subida que acometió el Banco Central Europeo (BCE).

No obstante, estaban en un nivel similar al actual. De hecho, la facilidad de depósito se situaba exactamente en el mismo nivel que ahora, el 2% -no así el resto de los tipos de interés oficiales tras el ajuste realizado hace ahora un año para garantizar que los bancos tienen acceso a la liquidez sin problemas-.

Cuando el precio del dinero se eleva, es habitual que las familias lleven su ahorro a productos conservadores que aportan remuneración, como los depósitos a plazo o las letras del Tesoro. Mientras que en tiempos de tipos de interés bajos se suele recurrir a buscar mayor rentabilidad asumiendo mayor riesgo, como el que ofrece la bolsa.

De hecho, los ahorros ubicados en depósitos a plazo crecieron de forma importante desde el otoño de 2022 hasta el máximo histórico de 172.117 millones de euros, alcanzado el pasado mes de marzo. Desde entonces, ha comenzado un camino a la baja.

Centrándose en los plazos concretos, los de más de dos años están en niveles muy bajos si se compara con la pasada crisis financiera. En febrero de 2014 estaban en 137.850 millones de euros, mientras que en la actualidad están en apenas 6.426 millones.

La explicación se encuentra en que antes de la pasada crisis se ofrecían depósitos a rentabilidades muy atractivas, mientras que ahora no es así.

Lo cierto es que el depósito no es un producto en el que la banca se esfuerce mucho por competir en la actualidad. Durante años estuvo prácticamente fuera de los catálogos, pero se recuperó con la subida de los tipos. Y ahora se siguen ofreciendo, pero con baja remuneración.