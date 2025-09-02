Santander ficha en Procter & Gamble e ING a sus nuevas responsables de Marketing y Datos para su filial en España

Santander ha realizado tres nuevos nombramientos para acelerar la estrategia de transformación del banco en España, según ha confirmado un portavoz de la entidad a Europa Press.

Por un lado, Pedro Gómez Heredia se ha unido al comité de dirección de Santander España como nuevo responsable de Personas y Cultura, una decisión con efecto desde este pasado lunes, 1 de septiembre. Sustituye en el cargo a Raquel Graciano, que ha asumido el mismo rol en la filial mexicana del banco.

Gómez Heredia, que jugará un papel clave para acelerar el cambio cultural dentro de Santander España, reportará al responsable global de Personas y Cultura, Javier Roglá, y al consejero delegado de la filial española, Ignacio Juliá.

Cuenta con experiencia al frente de proyectos de transformación en entornos tecnológicos y con conocimientos del Grupo Santander, al que llegó en 2012 como jefe de Recursos Humanos para Suiza. Hasta ahora, y desde noviembre de 2020, ha sido el director de Personas y Cultura de PagoNxt.

Los otros dos nombramientos corresponden a dos incorporaciones al grupo: Arantxa Sarasola, exING, llega a Santander España como directora de Datos e Inteligencia Artificial, mientras que Sarah Chemouli, procedente de Procter & Gamble, se incorpora como nueva responsable de Marketing. Desde el banco explican que el perfil de las dos directivas será "clave" para acelerar la captación de clientes y para avanzar en la personalización de todos los canales.

Integrar la IA

Sarasola reportará tanto al director de Datos e Inteligencia Artificial del grupo, Ricardo Martín, como al CEO de Santander España, Ignacio Juliá. Trabajará en colaboración con el equipo de Tecnología y con el resto de miembros del comité de dirección del banco en España con la misión de impulsar la estrategia 'Data & AI-First' e integrar la inteligencia artificial en todas las áreas.

Hasta ahora directora de canales asistidos en ING, Sarasola ha sido también directora de transformación y responsable de innovación, canales digitales y tecnología en el banco digital, con un foco marcado en la experiencia de cliente, la eficiencia y el desempeño comercial.

Por último, Chemouli, actual directora de Marketing de Procter & Gamble, reportará al director general de Comunicación y Marketing del grupo, Juan Manuel Cendoya, y a Juliá. Cuenta con 15 años de experiencia internacional y una trayectoria en marketing de gran consumo con foco en cliente y gestión de marca.

La actual directora de Marketing, Marina Peña, seguirá en el equipo de marketing colaborando con Chemouli.