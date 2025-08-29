BBVA ajusta el canje de la oferta por Sabadell tras el dividendo del banco catalán

BBVA ha ajustado una vez más el canje de la oferta que puso en la mesa por Sabadell hace quince meses. El banco catalán ha abonado el viernes un dividendo a sus accionistas, lo que inevitablemente obliga al grupo a rehacer los cálculos.

Así, el nuevo canje será de una acción de BBVA y 0,7 euros en metálico por cada 5,5483 títulos de Sabadell, como ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este importe es el cuarto que BBVA pone sobre la mesa desde que lanzó la opa, pues el pago de dividendos a lo largo de este proceso, que se inició en mayo de 2024, le ha obligado a ir modificando el precio inicial.

La oferta original era de una acción de BBVA por cada 4,83 acciones de Sabadell, que fue actualizada en octubre del año pasado a un título nuevo de BBVA por cada 5,0196 antiguos del banco catalán, más el pago en efectivo de 0,29 euros.

Actualmente y desde febrero de este año, la oferta que el banco azul lanzó a los accionistas de Sabadell es de una acción de BBVA por 5,3456 títulos de la entidad catalana, más el pago de 0,7 euros por acción en efectivo. Según ha defendido en todo momento BBVA, estas modificaciones no tienen impacto en la oferta, al suponer simplemente un pago equivalente, no una mejora ni un empeoramiento.

Dividendo de Sabadell

Este viernes, Sabadell abona a sus accionistas el primer dividendo ordinario a cuenta de sus resultados de 2025, que será de 0,07 euros brutos por acción.

No va a ser la única remuneración que el banco distribuirá a sus dueños con cargo a las cuentas del actual ejercicio, pues a este dividendo -cuyo pago se efectúa en agosto por primera vez- le seguirán otro a cuenta que se pagará el 29 de diciembre y uno complementario en marzo o abril de 2026, más el reparto del exceso de capital.

Además, ya sin cargo a las cuentas de 2025, Sabadell tiene previsto pagar otro dividendo a sus accionistas en la primavera del año que viene. Se trata del correspondiente a la venta de TSB, operación que fue autorizada por sus accionistas hace algo más de dos semanas, que ascenderá a 2.500 millones de euros.

En un principio, se preveía que el pago de dividendo coincidiría con el periodo de aceptación de la opa, que se iba a celebrar durante el mes de agosto según las primeras estimaciones de BBVA y de la CNMV.

Sin embargo, a mediados de julio ambos pactaron dejar la aprobación del folleto y su publicación para principios de septiembre.