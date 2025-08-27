Las provisiones de la banca caen a mínimos de hace casi veinte años al calor de la reducción de la morosidad

Las provisiones de crédito de los bancos españoles están en mínimos desde hace casi veinte años. Las entidades han llevado hasta niveles no vistos desde 2006 su hucha para protegerse ante las posibles pérdidas por los impagos de créditos que puedan sufrir en el futuro.

Detrás de esta evolución se esconde el hecho de que la morosidad está en su mejor momento desde hace más de quince años.

Más concretamente, las provisiones de crédito del sector se situaban en junio en unos 27.654 millones de euros. La cifra, que es el último dato disponible en la base del Banco de España, que tiene un cierto decalaje, supone un 1,2% menos que el mes anterior y una caída del 5,5% respecto a hace un año.

Se trata del nivel más bajo desde julio de 2006, cuando el saldo se colocó en 27.598 millones de euros. Ese momento es dos años antes de que se produjera la caída de Lehman Brothers y estallara la gran crisis económica y financiera.

Desde aquel momento, el saldo de provisiones de los bancos fue creciendo según se fue complicando el escenario macroeconómico y financiero y se desmanteló el sistema de las cajas de ahorros.

En un contexto de crisis económica y, posteriormente, financiera, esta hucha para evitar pérdidas por créditos impagados escaló hasta un máximo de 120.132 millones de euros, lo cual ocurrió en noviembre de 2013. En aquel momento, la crisis financiera estaba en su peor momento.

Se mantuvieron por encima de los 100.000 millones hasta febrero de 2015 y ya nunca han vuelto a superar ese umbral. De hecho, la cifra ha ido cayendo desde entonces hasta que el pasado mes de junio tocó el mínimo desde hace casi veinte años.

La morosidad, en mínimos

Esta evolución de las provisiones y, por tanto, de la protección que los bancos van necesitando, se explica por varios motivos, pero el principal es la reducción que ha experimentado la morosidad.

La ratio de créditos impagados se situó en el sexto mes del año en el 2,97%, es decir, por debajo del umbral psicológico del 3%. No se veía una morosidad tan baja desde octubre de 2008, justo después de que estallara la crisis.

Las cifras tan bajas de morosidad y provisiones son positivas para el sector, que vive en la actualidad uno de sus momentos de mayor solvencia tras dejar atrás la crisis financiera y sus consecuencias.

Sin embargo, los supervisores siempre aprovechan cualquier oportunidad para recordar a los gestores de las entidades la necesidad de ser prudentes y de dotar provisiones y guardar capital para los momentos de mayor tensión en los que puedan necesitarlo.

Ha sido un mensaje reiterado durante los últimos años a pesar de que la economía y la situación de los bancos ha ido a mejor de forma continuada.

De hecho, los supervisores no solamente piden mayor prudencia, sino que han decidido activar este año por primera vez desde su creación el colchón de capital anticíclico.

Este requerimiento adicional busca frenar el crecimiento del riesgo sistémico y reforzar la solvencia de las entidades en épocas de bonanza para que en las de crisis puedan absorber las pérdidas que les generaría la materialización de ese riesgo.

El Banco de España decidió que los bancos deberían crear un colchón equivalente al 1% de los activos ponderados por riesgo de su negocio en España.

El primer 0,5% se debe dotar antes del 1 de octubre de 2025, aunque los bancos van a adoptar la estrategia de traspasar su exceso de capital a esta nueva rúbrica en lugar de dotar capital nuevo. ¿Por qué? Se lo han dicho muy claro al Banco de España: no ven necesario un nuevo colchón.