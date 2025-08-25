BBVA ajustará otra vez el canje de la opa esta semana después de que Sabadell abone su nuevo dividendo a los accionistas

BBVA va a tener que ajustar de nuevo el canje de la oferta que puso sobre la mesa hace quince meses para hacerse con el 100% del capital de Sabadell. El banco catalán abonará el viernes un dividendo a sus accionistas, lo que inevitablemente obliga al grupo a rehacer los cálculos.

Así lo deja claro la entidad en su memoria correspondiente a los resultados del primer semestre del año, donde adelanta cuál será el nuevo canje.

"BBVA procederá a ajustar nuevamente la contraprestación ofrecida que, a partir de la fecha ex dividendo de dicha distribución, pasará a ser una (1) acción ordinaria de nueva emisión de BBVA y 0,7 euros en metálico por cada cinco coma cinco cuatro ocho tres (5,5483) acciones ordinarias de Banco Sabadell", se indica en el documento.

Este importe es el cuarto que BBVA pone sobre la mesa desde que lanzó la opa, pues el pago de dividendos a lo largo de este proceso, que se inició en mayo de 2024, le ha obligado a ir modificando el precio inicial.

La oferta original era de una acción de BBVA por cada 4,83 acciones de Sabadell, que fue actualizada en octubre del año pasado a un título nuevo de BBVA por cada 5,0196 antiguos del banco catalán, más el pago en efectivo de 0,29 euros.

Actualmente y desde febrero de este año, la oferta que el banco azul lanzó a los accionistas de Sabadell es de una acción de BBVA por 5,3456 títulos de la entidad catalana, más el pago de 0,7 euros por acción en efectivo.

Según ha defendido en todo momento BBVA, estas modificaciones no tienen impacto en la oferta, al suponer simplemente un pago equivalente, no una mejora ni un empeoramiento.

Dividendo de Sabadell

Este viernes, Sabadell va a abonar a sus accionistas el primer dividendo ordinario a cuenta de sus resultados de 2025, que será de 0,07 euros brutos por acción.

No va a ser la única remuneración que el banco distribuirá a sus dueños con cargo a las cuentas del actual ejercicio, pues a este dividendo -cuyo pago se efectúa en agosto por primera vez- le seguirán otro a cuenta que se pagará el 29 de diciembre y uno complementario en marzo o abril de 2026, más el reparto del exceso de capital.

El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, y el presidente de la entidad, Josep Oliu Banco Sabadell

Además, ya sin cargo a las cuentas de 2025, Sabadell tiene previsto pagar otro dividendo a sus accionistas en la primavera del año que viene. Se trata del correspondiente a la venta de TSB, operación que fue autorizada por sus accionistas hace algo más de dos semanas, que ascenderá a 2.500 millones de euros.

En un principio, se preveía que el pago de dividendo coincidiría con el periodo de aceptación de la opa, que se iba a celebrar durante el mes de agosto según las primeras estimaciones de BBVA y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Sin embargo, a mediados de julio ambos pactaron dejar la aprobación del folleto y su publicación para principios de septiembre. Una medida que da más tiempo a BBVA para rehacer los cálculos de la operación, le permite disponer de más información -ya sabe con certeza que la venta de TSB se llevará a cabo- y le evita tener que ajustar el canje de la oferta en pleno periodo de aceptación.

Algo, esto último, que los accionistas de Sabadell podrían no haber entendido bien al producirse durante su plazo de decisión sobre la venta de las acciones. El pago del dividendo de Sabadell en pleno periodo de aceptación también habría afectado, probablemente, a la decisión de algunos accionistas.

Mejora de la oferta

El ajuste del canje no supondrá, al menos en principio, una mejora de la oferta. Algo que BBVA podría hacer si quisiera, aunque es algo que sus gestores han rechazado rotundamente en numerosas ocasiones.

De hecho, lo han hecho desde el principio de la operación. Ya antes de lanzarse la opa, el 9 de mayo del año pasado, Carlos Torres, presidente de BBVA, quiso convencer a su homólogo en Sabadell, Josep Oliu, de aceptar una fusión amistosa al mismo precio. Entonces ya le dijo por mail que "BBVA no tiene ningún espacio para mejorar sus términos económicos".

Carlos Torres, presidente de BBVA, durante su intervención en Wake Up, Spain! Sara Fernández E. E. Madrid

Sin embargo, quien más ha repetido el rechazo del banco a mejorar la oferta ha sido Onur Genç, consejero delegado de BBVA.

"No tenemos ni la intención ni la necesidad de subir el precio", ha insistido varias veces durante sus encuentros con la prensa con motivo de las sucesivas presentaciones de resultados del banco.

Con todo y como ya informó EL ESPAÑOL-Invertia, el plan del banco pasa por mejorar la oferta durante el periodo de aceptación. Así lo avanzaron los responsables del BBVA en una reunión interna con directivos del grupo a mediados de julio.

Los primeros espadas aseguraron a sus principales ejecutivos que mejorarán la oferta actual por Sabadell, aunque no concretaron si lo harán con un incremento de la ecuación de canje o con dinero en efectivo.

El banco también tiene la opción de retirar la oferta, si bien en las últimas semanas ha informado al mercado en dos ocasiones que no lo va a hacer.

Ni pese al bloqueo de la fusión durante al menos tres años que impuso el Gobierno -el cual está peleando en los tribunales, como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia- ni pese a la salida del perímetro del Grupo Sabadell de su filial británica. BBVA va a por todas.