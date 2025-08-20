SegurCaixa Adeslas se adjudica el seguro de salud de los empleados del Banco de España durante 5 años por 40 millones

Los empleados del Banco de España ya saben cuál será su aseguradora de salud para los próximos cinco años. Se trata de SegurCaixa Adeslas, la compañía participada por Grupo Mutua y CaixaBank, que se ha hecho finalmente con el contrato por casi 40 millones de euros.

La aseguradora se ha impuesto a Asisa, que ha quedado segunda según la valoración de la oferta que han hecho los técnicos del Banco de España. Ambas fueron las dos únicas compañías que llegaron a presentar ofertas.

Adeslas presentó una propuesta más barata, con una prima por asegurado de 76,3 euros (presupuesto total de 39,23 millones de euros), mientras que Asisa puso sobre la mesa un coste de 83,95 euros por usuario (presupuesto total de 43,16 millones).

Tras ganar el concurso, la aseguradora dará servicio a los empleados que tiene el Banco de España en su sede central de Madrid, pero también a los de sus quince sucursales, ubicadas por todo el país. No obstante, la cobertura tendrá que darse en todo el país.

Son más de 12.000 asegurados, entre los que se incluyen trabajadores en activo de la institución, prejubilados de la Mutualidad de Empleados del Banco de España y beneficiarios de estos dos colectivos, que son cónyuges o parejas de hecho de los titulares y familiares que dependan económicamente de los mismos.

Presupuesto

El presupuesto del contrato, que tendrá cinco años de duración y se empezará a ejecutar el próximo 1 de enero de 2026, era de unos 43,86 millones de euros (sin impuestos) y está exento de IVA. El valor estimado del contrato, sin embargo, era de unos 75 millones de euros.

La diferencia radica en que en el segundo se incluyen posibles modificaciones del contrato (8,77 millones), variaciones del mismo (4,39 millones) y primas estimadas para el grupo de pensionistas incluido en la póliza (17,93 millones).

Al aceptar la oferta puesta sobre la mesa por SegurCaixa Adeslas, el importe final de la adjudicación es de 39,23 millones de euros.

La aseguradora ofrecerá a los trabajadores del Banco de España asistencia sanitaria en cuadro médico concertado.

Eso para los que estén en España, pues a los empleados que se encuentren desplazados en estancias temporales en el extranjero o en organismos internacionales se les ofrecerá un reembolso del 100% de los gastos médicos en los que incurran. No habrá copagos.

La prima mensual que estimaban los técnicos del Banco de España era de unos 85,3 euros mensuales por cada asegurado, según se reflejaba en el pliego de condiciones del contrato.

Cobertura

La póliza ofrece una cobertura de salud completa, que incluye atención primaria, servicio permanente de urgencias, hospitalización, especialidades, medicina preventiva, medios de diagnóstico, tratamientos especiales, prótesis quirúrgicas e implantes, planes de prevención, medicinas alternativas, trasplante de órganos y otros servicios (ambulancias, matronas, preparación al parto, podología y accidentes de tráfico).

Asimismo, incluye asistencia en viaje (gastos médicos, traslados, costes de desplazamiento de acompañantes...) y segunda opinión médica. Por otra parte, ofrece en condiciones preferentes servicios como cirugía ocular, crioconservación de células madre y cordón umbilical, reproducción asistida y póliza dental.