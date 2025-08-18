CaixaBank y Sabadell lideran la venta de hipotecas mientras BBVA se queda atrás por no competir a precios muy bajos

La bajada de los tipos de interés oficiales ha propiciado un fuerte incremento de la demanda de hipotecas, a pesar de los elevados precios de las viviendas. Y los bancos están compitiendo con fuerza en este segmento, con precios que están por debajo del 2% en hipotecas fijas.

Eso sí, no todos están bajando los precios con la misma fuerza. O, al menos, no están consiguiendo los mismos resultados.

Mientras que entidades como CaixaBank o Sabadell han logrado mejorar más de un 40% sus ventas de nuevas hipotecas en el primer semestre, otros, como BBVA, se han quedado rezagados.

En la comparación no se puede meter a Santander, dado que la entidad no desglosa este dato en sus cuentas del primer semestre y tampoco lo ha proporcionado previa solicitud de este periódico.

La información que aportaron sus gestores en la última presentación de resultados fue que el saldo total en hipotecas en España alcanza los 60.300 millones, con un importe medio de 198.000 euros y un plazo de unos 25 años.

Durante la última presentación de resultados del banco, eso sí, sus gestores dejaron claro que en la entidad están "muy centrados en rentabilidad" y que "hacer rentable una hipoteca al 1,65% para alguien que no es tu cliente es muy complicado". El mercado hipotecario es, a veces, "irracional", en su opinión.

Algo que piensan también en BBVA. "El mercado hipotecario en España es muy competitivo, lo cual es muy positivo para los hogares españoles. El enfoque de BBVA sigue siendo prudente y disciplinado, priorizando la rentabilidad sostenible sobre el crecimiento del volumen a corto plazo", explicó su directora financiera, Luisa Gómez, durante la última presentación de resultados.

Y añadió: "Hemos perdido cuota en ese sentido en la nueva producción, porque vemos que el mercado sigue estando muy competitivo y no vemos que a determinado nivel de precios tenga sentido el hacer el underating de las hipotecas".

Con estas declaraciones, los gestores de ambos bancos dejan claro que hay entidades que están compitiendo muy a la baja para captar clientes y que ni en Santander ni en BBVA consideran que eso salga rentable.

En el caso de BBVA, la nueva producción en el primer semestre en España alcanzó los 4.036 millones de euros, una cifra que representa una "ligera desaceleración" respecto a los datos de hace un año, según explica a este periódico un portavoz del banco.

Hay que recordar que, en la actualidad, el tipo oficial de referencia para el crédito fijado por el Banco Central Europeo (BCE) se sitúa en el 2,15%.

La última información disponible en la base de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el precio al que los bancos están concediendo hipotecas fijas corresponde al pasado mes de mayo y es del 2,95%.

Sin embargo, con datos más recientes y como desvelaron desde Santander, en la negociación individual se están concediendo hipotecas al 1,65%.

CaixaBank y Sabadell, en cabeza

En cuanto al resto, CaixaBank y Sabadell lideran la nueva producción de hipotecas. En el primer caso, el banco tiene una cuota del 27% en esta captación.

Y es que la entidad que dirige Gonzalo Gortázar concedió 9.700 millones de euros en crédito hipotecario para la compra de vivienda durante el primer semestre, lo que supone un 46% más que en las mismas fechas del año pasado.

Por su parte, Sabadell registró en el primer semestre una nueva producción de unos 3.462 millones de euros, lo que supone un 43,8% más que en la primera mitad del año pasado.

Por su parte, Unicaja aumentó un 25% estas nuevas concesiones de hipotecas, hasta un total de 1.500 millones de euros, mientras que Bankinter las incrementó un 21%, hasta 2.300 millones de euros.

En general, como reflejan los datos de los diferentes bancos, la producción cogió más fuerza en el segundo trimestre que en el primero.