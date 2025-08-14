TSB (Sabadell) nombra a una nueva directora financiera tras la salida de Hourican justo antes de su venta a Santander

Cambios en TSB en plena aprobación de su venta a Santander. La todavía filial británica de Sabadell ha decidido nombrar a una nueva directora financiera después de que Declan Hourican anunciase su marcha justo antes de que se cerrara el acuerdo de la operación.

A finales de julio, Sabadell y Santander llegaron a un acuerdo para que el segundo comprara TSB al primero por más de 3.000 millones de euros, aunque el precio final se fijará cuando se cierre la operación, la próxima primavera.

Justo antes de este anuncio, Hourican había comunicado al banco su marcha de la entidad, tras lo cual TSB ha decidido asignar el cargo a Alison Straszewski en su lugar.

El director financiero permanecerá en el banco hasta que termine el verano y ayudará a la entidad a realizar un traspaso ordenado de sus funciones.

La nueva directora financiera se incorporó a TSB en 2012 y se convirtió en la responsable de Tesorería en 2018. Se da la circunstancia de que previamente, entre 2009 y 2012, Straszewski fue directora de operaciones (COO) en Lloyds, entidad que fue propietaria de TSB antes de que Sabadell la comprara, en 2015.

Además, la nueva directora financiera ha trabajado en otras grandes entidades bancarias, como Rabobank o Deutsche Bank.

A nivel de grupo, Sabadell también tuvo que nombrar a un nuevo director financiero el pasado mes de enero después de que Leopoldo Alvear dejara la entidad para asumir el mismo cargo en Société Générale. Su sustituto ha sido desde entonces Sergio Palavecino.

Venta de TSB

Aunque los cambios en la dirección financiera fueron comunicados a la entidad con anterioridad al cierre de la venta de TSB, lo cierto es que la salida de Hourican se produce justo a la vez.

De hecho, ha pasado apenas una semana desde que los accionistas de Sabadell decidieron, de forma rotunda, autorizar al consejo de administración a vender TSB a Santander en una transacción firmada por unas 2.650 millones de libras (unos 3.100 millones de euros al cambio actual).

Con un quórum récord, superior al 70%, el banco logró el voto favorable de más del 99% tanto a la venta de TSB como al megadividendo asociado a la misma que el banco distribuirá entre sus accionistas la próxima primavera.

La salida del director financiero coincide también con la recta final de la opa que BBVA lanzó sobre todo el grupo hace quince meses. Una operación que, a pesar de los obstáculos del camino, entre ellos la propia venta de TSB, BBVA ha decidido mantener.

Así, se espera que el folleto de la opa se apruebe por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en septiembre, tras lo cual BBVA abrirá el periodo de aceptación de la oferta, que durará entre 30 y 70 días (aunque legalmente podría abarcar únicamente 15 días).