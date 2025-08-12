Santander se une a OpenAI, dueño de ChatGPT, para acelerar su estrategia en Inteligencia Artificial

Santander se ha aliado con OpenAI, dueño del programa ChatGPT, para acelerar su estrategia en Inteligencia Artificial y datos.

El objetivo de la entidad no es utilizar la Inteligencia Artificial sin más, sino "integrarla en la forma de trabajar" para transformar la forma en la que atienden a sus clientes y generar más valor.

"Esta transformación forma parte de nuestra visión de convertirnos en un banco nativo en IA, con decisiones, procesos e interacciones que se basan en datos y tecnología inteligente. Es una estrategia para modernizar y liderar el cambio hacia una banca más personalizada, ágil y eficiente", afirma Ricardo Martín Manjón, responsable de Datos e IA de Santander en un post publicado en la web del banco.

En la actualidad, unos 15.000 empleados del grupo en Europa y América utilizan ya ChatGPT Enterprise y la meta es alcanzar los 30.000 usuarios a cierre de este año, lo que supone en torno al 15% de la plantilla.

Además, más de 6.000 desarrolladores ya utilizan herramientas de Inteligencia Artificial, con incrementos de productividad de entre el 20% y el 30% en algunas tareas.

Para un uso eficaz y seguro, han lanzado formaciones específicas por perfil y geografía, como cápsulas de aprendizaje, talleres y hackathons prácticos para desarrolladores, equipos de marketing y personal de atención al cliente.

En 2026, el banco tiene previsto lanzar un plan formativo obligatorio en Inteligencia Artificial para toda la plantilla, con un apartado sobre IA responsable.

"Usamos Inteligencia Artificial desde hace años en ámbitos como la detección de fraude y la atención al cliente. Esos proyectos ya dan resultados tangibles y constituyen el punto de partida de nuestra nueva estrategia. Con la adopción de la inteligencia artificial generativa y agentes de IA, no solo optimizamos procesos, también redefinimos lo que puede ser la banca", añade el directivo.