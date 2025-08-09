La banca se lanza a captar clientes con dinero en efectivo y rentabilidad en el "río revuelto" de la opa de BBVA a Sabadell

Los bancos están haciendo lo que pueden para captar clientes minoristas y de empresas aprovechando que está a punto de cerrarse la opa de BBVA sobre Sabadell. Durante este verano proliferan las ofertas con un objetivo de captación a corto plazo, especialmente para atraer nóminas de particulares.

"A río revuelto, ganancia de pescadores" es una expresión que la banca conoce muy bien. Cuando hay operaciones corporativas de calado en ciernes, todas las entidades, incluidas las implicadas, se lanzan a captar clientes. Las afectadas lo hacen para retener y hacerse fuertes, y el resto para aprovechar la "distracción" de las primeras.

La expresión no es una exageración, sino que uno de los principales banqueros del país la utilizó para anticipar que su entidad se lanzaría a por clientes durante la opa. Lo hizo Héctor Grisi, consejero delegado de Santander, hace unos meses.

Mientras se cierra la operación, Unicaja está siendo este verano uno de las entidades más activas en este sentido. No sólo lanzó hace un par de meses una cuenta remunerada al 3% para particulares que domicilien su nómina -la Requetecuenta digital-, una promoción vigente hasta el 31 de agosto, sino que el mes pasado presentó una cuenta online dirigida a autónomos que no tiene comisiones y devuelve un 1% del importe de los recibos domiciliados.

También Bankinter ha lanzado una promoción que mejora su Cuenta Digital, vigente hasta el 1 de septiembre. Según la misma, se puede obtener una rentabilidad de hasta el 2,5% TAE por los ahorros sin límite de saldo, sin comisiones y sin requisitos.

Abanca, por su parte, ofrece 500 euros en efectivo a quien domicilie la nómina en la entidad y se quede durante dos años. Una promoción que mantiene desde hace tiempo, al igual que ocurre con la cuenta remunerada de Ibercaja, que también exige domiciliar la nómina y paga un 5% TAE el primer año por ahorros de hasta 12.000 euros.

También Kutxabank ha ampliado su campaña para incentivar la domiciliación de nóminas. Si se llevan ingresos superiores a 2.500 euros mensuales, el abono en efectivo es de 400 euros, importe que baja a 200 euros para nóminas de entre 800 y 2.500 euros al mes, entre otros incentivos.

Asimismo, Openbank ofrece un regalo en efectivo de 60 euros a los clientes que abran una cuenta corriente e ingresen en la misma al menos 300 euros.

Por su parte, MyInvestor, Arquia Banca y Deutsche Bank apuestan por captar clientes particulares a través de los depósitos. El primero lanzó recientemente un superdepósito a un mes al 2,1% TAE (o 2,5% si se contrata una cartera automatizada).

Por su parte, Arquia puso en el mercado en julio este producto, pero a un año al 2% TAE, con un importe mínimo de 10.000 euros y máximo de 30.000 euros.

En cuanto a Deutsche Bank, recientemente mejoró su depósito para que pague un 1,75% TAE a un año, que puede llegar al 2,75% TAE si se domicilia la nómina, se usa la tarjeta y se contrata un fondo de inversión.

Los protagonistas de la opa

BBVA y Sabadell tampoco se quedan atrás en su impulso por captar nuevos clientes. Su interés es máximo en el contexto del enfrentamiento por la opa: quieren no perder cuota y hacerse fuertes frente a su contendiente.

Por una parte, el banco azul ha lanzado una oferta dirigida a captar nóminas por la cual paga hasta 760 euros por utilizar su Cuenta online, siempre que se domicilien la nómina y los recibos, y se use la tarjeta y Bizum. Cuanta más vinculación, más dinero se recibe.

Mientras, Sabadell mantiene en el mercado su Cuenta online, aunque con una remuneración más baja que hace meses. En la actualidad y como parte de una promoción hasta el 30 de septiembre, abona un 2% TAE para saldos hasta 20.000 euros más 300 euros en efectivo si se llevan la nómina y Bizum.

Según datos proporcionados por los bancos con sus resultados del primer semestre, BBVA captó 5,7 millones de nuevos clientes en su negocio de todo el mundo entre enero y junio, mientras que Santander creció en 8 millones en el último año, hasta 176 millones (los elevó un 1% en el semestre). CaixaBank explicó hace unos días que captó 360.000 clientes en el último año.

No obstante, las entidades no desglosan su número de clientes en España, por lo que no es posible hacer una comparación en relación con el negocio del país.