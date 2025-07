Grisi (Santander) ve "positivo" el acuerdo entre EEUU y la UE sobre los aranceles porque elimina la incertidumbre

Héctor Grisi, consejero delegado de Santander, considera que el acuerdo al que llegaron Estados Unidos y la Unión Europea hace unos días para imponer aranceles del 15% a esta región es "positivo" en el sentido de que elimina la "incertidumbre", que es algo que "a los mercados no les gusta nada".

"Lo vemos bien (...) una vez tienes la solución ya puedes tomar decisiones y vas hacia adelante", ha afirmado el banquero durante la presentación de resultados del grupo, que ganó 6.833 millones en el primer semestre, un 13% más, un nuevo récord.

En su opinión, no es del todo negativo, dado que el acuerdo está "en la mitad" de lo que se esperaba, pues se hablaba de entre el 10% y el 20% de aranceles, lo cual es una "ventaja".

"Esto nos ayuda a tener un escenario mucho más claro. Somos positivos en el sentido de que una vez que tenemos una solución hay que ponerse a trabajar. Las cosas pueden ser incluso mejores de lo que esperábamos", ha señalado Grisi.

No obstante, José García Cantera, director financiero del grupo, ha matizado que aún no se conocen los detalles del acuerdo, de forma que "hay que esperar". "No es muy grande, tampoco insignificante", ha añadido.

Nuevo plan estratégico

Por otra parte, el banquero ha anunciado la celebración de un Investor Day el próximo 25 de febrero. En el mismo, dará a conocer su nuevo plan estratégico. Grisi no ha querido adelantar cuáles serán las líneas estratégicas que dará a conocer el banco, si bien ha explicado que se basará en la "continuidad".

"2025 y 2026 son años de transición, con la automatización de los procesos, centrarnos en el cliente y el despliegue de las plataformas globales", se ha limitado a señalar.

En esa hoja de ruta, por lo que parece no estará una ampliación del tamaño del banco en España a través de una operación corporativa. O, al menos, así lo ha descartado Grisi.

"Tenemos el tamaño adecuado, con un equipo superpotente, donde podemos ser tremendamente competitivos. No vemos que tengamos que hacer otra adquisición para estar en el tamaño. No veo la necesidad de hacer una adquisición en España por el momento", ha agregado.