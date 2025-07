Buenas noticias para familias pese a que el BCE mantendrá los tipos: el Euríbor se estabiliza pero las hipotecas bajarán más

El Banco Central Europeo (BCE) va a dar un pequeño giro a su política monetaria este jueves. En lugar de continuar bajando los tipos de interés, va a mantenerlos en su nivel actual, algo que estabilizará al Euríbor.

Sin embargo, las familias han de estar contentas. De acuerdo con los expertos del sector, las hipotecas continuarán bajando y los depósitos y cuentas remuneradas seguirán dando una rentabilidad cercana al 2%.

A falta de pocos días para terminar el mes, la media mensual provisional del Euríbor a doce meses de julio se sitúa en el 2,073%. Este nivel está muy cerca del registrado en junio (2,081%), pero aún por debajo del de hace un año (3,526%).

Este último dato implica que cualquier familia que tenga que revisar la cuota mensual de su hipoteca variable con la referencia de julio experimentará un abaratamiento.

Eso sí, la reducción será mayor para los que revisen la cuota anualmente que semestralmente. Esto es así porque hace medio año el Euríbor a doce meses ya estaba en el 2,525%, con lo que la diferencia es inferior que la interanual.

Impacto en las hipotecas

Además, esta estabilización del índice al que está referenciada la mayoría de las hipotecas en España va a permitir a los bancos seguir ofreciendo precios interesantes en los préstamos que tienen en el mercado.

"Para quienes estén buscando financiación, es probable que sigan encontrando hipotecas fijas a tipos atractivos. De hecho, según el INE, casi el 70% de las hipotecas firmadas hasta mayo (último dato disponible) fueron a tipo fijo y todo apunta a que esta tendencia continuará", explica Andrea Morales, analista hipotecaria de Help My Cash.

Por su parte, José Paino, portavoz de iAhorro, anticipa que "las familias que estén buscando una hipoteca intentarán resguardarse en una a tipo fijo que les proporcionará más seguridad".

"Con respecto a cómo podría acabar el año el Euríbor, desde iAhorro estimamos que el indicador podría situarse cerca del 1,8%, lo cual provocaría un abaratamiento de las hipotecas en este segundo semestre del año", señala Paino, para quien, no obstante, es necesario esperar a ver qué pasa con las amenazas arancelarias de Donald Trump el próximo 1 de agosto.

Qué pasará con el ahorro

Los tipos de interés no sólo tienen impacto en el precio de las hipotecas y otros créditos, sino también en la remuneración que ofrecen los bancos en sus productos de ahorro.

Esta suele realizar el camino contrario que los intereses de los créditos: cuando el BCE sube los tipos, lo hace también la rentabilidad de los depósitos y las cuentas remuneradas.

Morales, de Help My Cash, cree que, al hablar del ahorro, "la situación es más plana", puesto que no se van a ver grandes subidas de la rentabilidad de estos productos al mantener el BCE los tipos. En su opinión, "lo positivo es que muchas entidades que remuneran los ahorros en torno al 2% mantendrán ese tipo".

No obstante, los últimos datos del Banco de España -que están actualizados hasta el pasado mayo- reflejan que el interés medio que pagan los bancos en cuentas a la vista es del 0,15%, mientras que en depósitos está en el 1,8%.

"Los tipos se mantendrán estables, pero sin perspectivas reales de subidas a corto plazo. Eso significa que los productos con rentabilidad fija actual pueden ser de las mejores oportunidades que veremos este año", explica, por su parte, Marta Pinedo, directora de Raisin España.

"Los ahorradores no deben confundir estabilidad con complacencia", añade Pinedo. "Es precisamente en este tipo de fases donde conviene actuar con previsión y proteger el ahorro, antes de que las condiciones cambien", concluye.

La decisión del BCE

Este jueves, el Consejo de Gobierno concluye su reunión de tipos de julio, tras la cual anunciará al mercado un mantenimiento de los intereses oficiales. Así lo esperan los expertos del mercado.

En concreto, la facilidad de depósito se estabilizará en el 2%, mientras que el tipo de interés de las operaciones principales de financiación -la tasa a la que los bancos pueden obtener liquidez del BCE a una semana- seguirá en el 2,15%.

Lo mismo ocurrirá con el tipo de interés de la facilidad marginal de crédito -al que los bancos deben pagar al BCE para obtener préstamos a un día-, que se halla en el 2,4% desde el pasado junio.

Esta reunión se celebra apenas unos días antes de que finalice la tregua arancelaria de Trump. El 1 de agosto se conocerá qué política comercial quiere llevar a cabo después de amenazar el pasado 2 de abril con una subida de los aranceles que en el caso de la Unión Europea llegaba al 20%.

Por el momento, el BCE prefiere esperar y ver cómo impactan en la economía de la zona euro tanto los anuncios que haga el mandatario estadounidense como las represalias que puedan tomar el resto de países, especialmente la Unión Europea.