Santander y Barclays, favoritos para adquirir TSB, la filial de Sabadell en Reino Unido

Santander UK y Barclays, favoritos para adquirir TSB. Este viernes concluye el plazo de presentación de ofertas por la filial de Sabadell en Reino Unido y, según apunta la agencia Bloomberg, estas dos entidades son las únicas que siguen en la puja.

El pasado 16 de junio, Sabadell reconoció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha recibido "indicaciones de interés preliminares y no vinculantes" para hacerse con el 100% de su filial británica. Un proceso de venta que se produce en plena recta final de la opa de BBVA.

Según adelantó Financial Times, la entidad española había comenzado a trabajar con un grupo de asesores para estudiar una posible venta de su negocio británico e incluso había distribuido entre los posibles compradores los documentos relativos a una operación.

Días después, publicó que NatWest había decidido retirarse del proceso y no presentar una oferta formal por TSB. En consecuencia, Santander UK y Barclays se posicionaban como los candidatos con más probabilidades de hacerse con su rival británico.

Según han indicado fuentes conocedoras a Bloomberg, este 27 de junio, fecha que Sabadell había puesto como límite para recibir ofertas, únicamente estos bancos seguían en la puja por TSB.

Además, las fuentes añaden que lo más probable es que Sabadell seleccione a una de estas dos entidades para iniciar las negociaciones sobre un posible acuerdo de venta.

No obstante, también agregan que no es seguro que Barclays y Santander UK hagan finalmente una oferta formal y Sabadell podría decidir no seguir adelante con la venta. Los representantes de Sabadell, Santander y Barclays declinaron hacer comentarios.

Opa de BBVA

Justo unos días antes de que se conociera la decisión del Gobierno sobre la opa de BBVA sobre Sabadell, saltó a la palestra por sorpresa un tema que ha sido abordado de forma recurrente en el sector: la posible venta de TSB.

Sabadell adquirió esta entidad a Lloyds hace diez años en una apuesta por internacionalizar el banco. Pero las cosas no salieron como se esperaba. La migración tecnológica a la plataforma de Sabadell, llevada a cabo en 2018, generó muchos problemas, como caídas e interrupciones del servicio.

Los fallos generaron un coste superior a 300 millones de euros para el grupo, a lo que se sumó una multa de unos 55 millones impuesta por la Financial Conduct Authority (FCA), el supervisor británico de los mercados.

Estos problemas causaron mucha inestabilidad al banco, que llegó a cotizar a 0,3 euros por acción en bolsa en 2020, también afectado por las caídas que trajo la Covid al sector bancario.

Desde entonces, la posibilidad de la venta de TSB ha estado siempre latente, pero ahora es una realidad más que nunca.

En la sede de BBVA esta operación sorpresa, en la recta final de la opa, no sentó muy bien. Aunque ambos procesos pueden discurrir de forma paralela, en cierta manera añade incertidumbre sobre el futuro de la operación.

Principalmente, porque, en el caso de salir adelante, obligaría a BBVA a recalcular la oferta que puso sobre la mesa por Sabadell. Carlos Torres, presidente del grupo, ya afirmó hace unos días que se trata de "un activo importante".