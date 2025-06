BBVA sube el tono al final de la opa: alerta al Gobierno, carga contra la venta de TSB por Sabadell y minimiza la consulta

Si ningún efecto sorpresa más lo impide, la opa que BBVA lanzó sobre Sabadell está cerca de llegar a su fin. Y, tras más de un año sin entrar de forma agresiva a la guerra con el banco catalán, la entidad de origen vasco ahora sí ha elevado el tono en varios frentes, sobre todo contra el Gobierno y contra Sabadell.

Desde que se lanzó la operación, en mayo del año pasado, BBVA ha sido menos "beligerante" que Sabadell al intentar fijar su mensaje de que la fusión entre ambos bancos es buena para España y para la economía.

"En este proceso no hemos sido beligerantes porque no somos beligerantes, porque lo que somos es constructivos en hacer un proyecto de unión de dos grandes bancos en otro mucho mejor", explicaba al respecto Carlos Torres, presidente de BBVA, el miércoles durante una entrevista en Onda Cero.

Sin embargo, la propia entrevista ya implicaba una subida de tono por parte del banco. Hay que recordar que, desde que se lanzó la opa, el banquero ha dado muy pocas entrevistas.

Entre las más relevantes, dos concedidas a esta cadena, una justo antes de que el ministro de Economía elevara la decisión de la opa al Consejo de Ministros -en la que afirmó que Carlos Cuerpo no debería hacerlo- y otra, a una semana de que el gabinete se pronuncie.

A los tribunales

En la realizada el miércoles, el presidente de BBVA lanzó varios mensajes críticos contra Sabadell y contra el Gobierno, al que alertó con la posibilidad de recurrir a la vía judicial.

El banquero explicó que, según la interpretación de la legislación que hacen en el banco, el Gobierno no estaría en disposición de endurecer los compromisos pactados con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para lograr su autorización.

Solamente podría, según su tesis, mantener o suavizar estas condiciones. Es por eso que no descartó acudir a los tribunales en el caso de que el Ejecutivo decida endurecer los compromisos. "La vía judicial existe", dijo.

Y es que para Torres impedir que los accionistas decidan es "lo que de verdad iría en contra del interés general". Algo que el Gobierno podría fomentar poniendo a BBVA medidas muy duras que le hagan desistir de la operación.

Este "sería un mal escenario para BBVA, pero sería un tremendo mal escenario para Cataluña, para España y para Europa y sería muy contradictorio para lo que queremos conseguir".

No fue el único mensaje relacionado con el Gobierno que lanzó. También desveló algunos resultados de la consulta pública que el Ejecutivo puso en marcha en la primera mitad de mayo para sondear a la opinión pública sobre los motivos de interés general que podrían verse afectados por la opa.

Torres contó que había llegado un número de comentarios "muy inferior" respecto a lo esperado por el banco y que, de ellos, una "inmensa mayoría" rechazaba que existieran motivos de interés general para frenar la opa.

"Quizá no debería yo hacerlos públicos", comentó, si bien más adelante contó que no hay una preocupación por el interés general "muy extendida" sobre la opa, lo que coincide con encuestas realizadas por BBVA. A este respecto, fuentes oficiales del Ministerio de Economía rechazan hacer comentarios.

Sorteando el deber de pasividad

Respecto a Sabadell, más allá de insistir en que la operación es necesaria para España y para Cataluña, el presidente de BBVA cargó con el proceso de venta de TSB, filial británica de Sabadell, conocido hace unos días y confirmado por el banco catalán.

Esta operación, la última baza que podría permitir a Sabadell luchar contra la opa, minaría el valor de la compra del banco catalán por BBVA y obligaría al grupo a replantearse el precio de la opa.

Todo a pesar de que Torres afirmó el miércoles que esta operación no tendrá "ninguna incidencia" en la oferta ni en el precio que ha puesto BBVA sobre la mesa para hacerse con Sabadell.

Para el banquero, "no es el momento idóneo" para llevar a cabo esta operación, la cual, en todo caso, debería ponerse en marcha en los próximos días para que pueda tener éxito, teniendo en cuenta el calendario de la opa.

También criticó Torres que se considere "hostil" la opa. "No puede haber nada hostil en presentarle una propuesta tan atractiva a los accionistas de Sabadell. Es como si alguien te quiere comprar una casa y consideras superhostil que te hagan una superoferta. Siempre puedes decir que no y se acabó la historia", dijo.

Además, el banquero dejó entrever que Sabadell no estaría contando toda la información adecuadamente.

"Tenemos muy poca información, simplemente la que ha trasladado el banco más algún artículo de prensa que tiene una información un poco distinta respecto a que exista un proceso en marcha", expuso.

La clave se encuentra en quién comenzó el proceso de venta. Si fueron otros bancos interesados en TSB los que se acercaron a Sabadell para comprarlo, el banco catalán no estaría saltándose el deber de pasividad que tiene en el contexto de la opa.

Si, por el contrario, fuera Sabadell el que hubiera iniciado el proceso de venta, estaría incumpliendo este deber, contemplado en la legislación. La CNMV lo estudiará y, dado el caso, podría abrir un expediente sancionador al banco.

Torres hizo referencia a esta cuestión. "Lo que esperamos es que se cumpla escrupulosamente la ley de opas en este caso, dado que los gestores, los administradores, tienen unos deberes especiales, existiendo, como existe, la oferta nuestra", dijo.

Además, contó algo lógico: que BBVA había tenido en cuenta el valor de TSB a la hora de calcular el precio de la opa. Un valor que es "bastante elevado", pues es "un activo importante" para Sabadell.

"No es una decisión cualquiera. A mí no me parece que sea el momento idóneo para acometer un proceso de venta de un activo tan relevante en estos momentos", añadió.