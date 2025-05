Cuerpo defiende su papel en la opa de BBVA a Sabadell frente a Bruselas: "Está alineado con la normativa europea"

Carlos Cuerpo, ministro de Economía, ha defendido este miércoles la intervención del Gobierno en la opa de BBVA a Sabadell, al considerar que es "respetuosa" con el procedimiento y está basada en una normativa española "alineada con la europea".

El ministro se refiere así a la amenaza de Bruselas al Ejecutivo español con lanzarle un expediente sancionador si impone condiciones adicionales injustificadas que pongan en riesgo la fusión, como informó EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes comunitarias.

"Espero que no haya ningún tipo de conflicto. En el marco legal estamos siendo muy respetuosos con el marco doméstico, siguiendo el procedimiento y los plazos", ha dicho durante una entrevista en la SER.

De hecho, según Cuerpo, la "normativa doméstica está alineada con la europea". Ha defendido que en el Gobierno están siendo "escrupulosos y garantistas" con el procedimiento. Y ha abierto la puerta a una "discusión a fondo" sobre la Unión Bancaria.

El Ejecutivo tiene que garantizar "que el crédito esté fluyendo hacia las pymes", así como la presencia territorial de la banca, que "protege la actividad económica", y que la rentabilidad no sea el único criterio para quedarse en el entorno rural.

"Tenemos que aterrizar los criterios de interés general. Es fácil de entender", ha valorado Cuerpo.

En su opinión, lo que va a mirar la Comisión Europea es que la normativa española esté alineada con la europea y lo está "perfectamente".

Según ha contado, las asociaciones y los sindicatos que se han pronunciado "ya han señalado algunos elementos de preocupación" sobre los motivos de interés general y también se deduce de los resultados de la consulta pública.

Además, ha indicado que Junts nunca ha puesto como condición para las negociaciones políticas que el Gobierno deba frenar la opa. "No", ha respondido con rotundidad a la pregunta sobre el tema.

Llamada con Oliu y Torres

Cuerpo ha revelado que el martes habló tanto con Carlos Torres, presidente de BBVA, como con Josep Oliu, presidente de Sabadell, por teléfono para comunicarles la noticia.

"Me agradecieron la llamada y la información. No entramos a discutir el fondo", ha contado el ministro sobre ambas llamadas. Y ha añadido: "Lo que creo es que no les sorprendió. Llevamos muchos meses anticipando nuestra preocupación".

Para Cuerpo, el hecho de que el Gobierno sólo tenga 30 días naturales, no ampliables, para tomar su decisión "no genera incertidumbre", dado que el espacio está "muy acotado".

El ministro ha mostrado su "respeto institucional" por la autorización que la CNMC dio a la operación hace casi un mes y ha destacado que es la primera fusión bancaria en la que se pone esta clase de condiciones, algunas que van más allá de la competencia.

Repetir la consulta pública

Por otra parte, ha destacado la importancia de la inédita consulta pública que el Gobierno puso en marcha para recabar las opiniones de la sociedad respecto a la opa antes de decidir elevar la cuestión al Consejo de Ministros.

Y ha afirmado que podría volver a usarse en otros procesos. "Para mí podría encajarse como una buena práctica. Es un elemento adicional. Es una primera vez que puede repetirse", ha dicho.