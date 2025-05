Cuerpo subraya que la consulta pública sobre la opa de BBVA sobre Banco Sabadell "no se plantea como un sí o un no"

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha explicado que la consulta pública inédita que ha lanzado el Gobierno sobre la oferta pública de adquisición (opa) de BBVA sobre Banco Sabadell "no se plantea como un sí o un no".

"La consulta no se plantea como un sí o un no a la imposición de condiciones o como un sí o un no a la propia opa", ha enfatizado Cuerpo en declaraciones a 'La Hora La 1' recogidas por Europa Press.

El ministro ha detallado que el Ejecutivo busca obtener "información cualitativa relevante" de cuáles son los motivos de interés general que puedan tener las personas afectadas o involucradas.

Quique García Efe Barcelona Una consulta pública para 'salvar' el interés general de una opa particular... que deja en el aire la libre competencia

El plazo para participar en esta consulta termina este viernes. Posteriormente, el Ministerio tiene hasta el 27 de mayo para determinar si eleva la operación al Consejo de Ministros, que dispondrá de un mes para decidir si aprueba la operación en los términos aprobados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o si pone condiciones adicionales a los compromisos planteados por BBVA. La legislación no contempla que el Gobierno pueda bloquear la operación en este procedimiento.

Solo cuando el Gobierno agote su papel, será cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe el folleto. Tras lo cual, BBVA tiene que decidir el periodo de aceptación de la opa, que puede ir de 15 a 70 días, según la normativa.

El 30 de abril, la CNMC emitió su informe en el que aprobó en fase 2, con compromisos, pero por unanimidad, la operación que BBVA quiere lanzar sobre Sabadell.

Competencia detectó riesgos en los mercados de banca minorista, tanto en servicios prestados a particulares, como pymes y autónomos, así como en mercados de medios de pago, aunque consideró que los compromisos propuestos por BBVA son "adecuados, suficientes y proporcionados" para solucionar los problemas que esta concentración supone para la competencia.

Compromisos

En concreto, la CNMC acordó con BBVA una serie de compromisos ('remedies' en la jerga) para garantizar la presencia de oficinas de Sabadell y el acceso a cajeros en zonas poco pobladas, con rentas bajas o con escasa competencia.

La mayoría de los compromisos tendrá una duración de tres años (36 meses), prorrogables por otros dos años más en el caso del crédito a pymes; y de año y medio (18 meses) en el caso de los cajeros.

La CNMC supervisará el cumplimiento de los compromisos durante el tiempo estipulado y BBVA deberá informar a Competencia en los plazos acordados para ello.