La guerra hipotecaria se recrudece con el Euríbor en el 2% y pierde interés para Santander y BBVA

El Euríbor a doce meses está a punto de bajar del nivel del 2%, un umbral psicológico de gran importancia que está obligando a los bancos a ofrecer hipotecas fijas cada vez más baratas. Una guerra de tipos de interés a la baja de la que algunos bancos, como Santander y BBVA, prefieren salirse al considerar que ya no les sale rentable.

Hace casi tres años -desde agosto de 2022- que este índice no se sitúa en su tasa mensual por debajo del 2%. Y ahora está muy cerca de volver a hacerlo. Aunque el mes acaba de empezar, lo cierto es que en la actualidad el promedio de mayo se encuentra en el 2,041%.

Esto quiere decir que, de mantenerse estable a lo largo de lo que queda de mes, cerraría o bien en el 2% o muy próximo a ese nivel, ya sea por arriba o por abajo. Sería, en todo caso, un dato más bajo que el registrado en abril, que fue del 2,143%.

El índice al que está referenciada la mayoría de las hipotecas vivas en España lleva meses protagonizando una desescalada al calor de la bajada de los tipos de interés acometida por parte del Banco Central Europeo (BCE), que ha llevado a la facilidad de depósito a situarse actualmente en el 2,25% tras siete recortes.

El Euríbor a doce meses siempre va por delante de los tipos de interés oficiales. Así fue durante la vertiginosa escalada que protagonizó entre enero de 2022 y julio de 2023, periodo en el que pasó del -0,477% al 4,149% en apenas 19 meses.

Así, desde octubre de 2023 ha estado cayendo prácticamente sin freno. Tan sólo el pasado mes de enero experimentó una subida. Fue de una décima y se produjo tras casi un año de caídas consecutivas mes a mes.

En lo que va de mayo, ya se ha situado prácticamente en el 2% y los expertos esperan estabilidad. En Ebury prevén que "el Euríbor a 12 meses se mantenga algo más estable este mes de mayo", aunque advierten de que "la tendencia bajista podría continuar tras la reunión del BCE de junio".

Guerra de precios

Fruto de esta desescalada, el precio de las hipotecas se ha ido haciendo mes a mes más asequible para las familias. La bajada del Euríbor implica que los préstamos variables, que durante los últimos años han sido la prioridad para la banca por ser más atractivas con el índice en niveles elevados, ahora dejan de ser tan interesantes. El foco vuelve a estar en las hipotecas fijas.

Y estas llevan meses mejorando sus precios. Ya a finales del año pasado rozaban el umbral del 3% TAE y ahora se ofrecen en las webs de los bancos por intereses que se acercan al 2,5% TAE. Además, en la negociación individual de la entidad con el cliente el precio siempre es más bajo.

Héctor Grisi, consejero delegado de Santander, y Carlos Torres, presidente de BBVA, durante un encuentro de la Asociación Española de Banca (AEB). Eduardo Parra Europa Press Madrid

Los banqueros no se cansan de repetir que el mercado hipotecario en España es de los más competitivos de Europa. Y es que, esté el Euríbor a doce meses donde esté, los bancos siempre intentan competir para captar clientes hipotecarios.

¿Por qué? Porque se trata de clientes que permanecen durante muchos años en la entidad -a veces incluso tres décadas- y a los que es fácil vincular con otros productos, como cuentas nómina, depósitos, fondos de inversión o seguros.

Santander y BBVA repliegan

Sin embargo, parece que algunas entidades no creen que tener un cliente hipotecario sea rentable a cualquier precio. Así lo pusieron de manifiesto los gestores de BBVA y Santander durante las últimas presentaciones de resultados de las entidades.

"Vemos que el pricing [los precios] de las hipotecas en este contexto está siendo agresivo y estamos levantando nosotros el pistón porque creemos que a estos precios no le vemos tanto valor", explicó Luisa Gómez Bravo, directora financiera de BBVA. Con todo, la directiva expuso que la actividad de crédito del banco "continúa siendo resiliente" en lo que va de año, pues han registrado crecimiento en todos los segmentos, incluido el de hipotecas.

"Los márgenes que estamos viendo no son lo suficientemente competitivos y pensamos que a esos niveles no vale la pena tomar el riesgo y estamos bajando un poco, pero es por decisión particular, que no vemos la rentabilidad de la manera correcta", apuntó, por su parte, Héctor Grisi, consejero delegado de Santander.

A pesar de ello, el banquero afirmó que "el mercado de hipotecas es tremendamente competitivo". En el caso de la entidad, están ofreciendo hipotecas "que rondan entre el 2% y el 2,5%".

"En este sentido, somos tremendamente competitivos, estamos creciendo lo que pensamos que tiene que crecer. Ahora pensamos que el mercado ha sido demasiado competitivo, estamos viendo un poquito de más, estamos viendo algunas hipotecas yéndose hasta niveles de 1,75%. La verdad de las cosas es que, a ese nivel, creo que no vale la pena poner en riesgo el capital del banco en esos niveles y estamos siendo muy disciplinados y concentrados en rentabilidad", añadió.

En otras entidades la visión no es tal. Fuentes del sector explican a este periódico que conceder una hipoteca casi siempre termina saliendo rentable para un banco porque se traduce en tener un cliente duradero y vinculado. Lo importante, según añaden, es trabajar para conseguir obtener rentabilidad de ese cliente.

Preguntado por este tema, César González-Bueno, consejero delegado de Sabadell, se limitó a señalar que el banco ha "afinado" sus modelos de precios, de riesgos y de los ingresos adicionales que aporta una hipoteca más allá del tipo de interés.

"La actividad hipotecaria que nosotros hacemos es rentable según unos parámetros muy estrictos. Es lo que nos está permitiendo crecer en hipotecas y en el resto de productos de activo", añadió.