González-Bueno (Sabadell): "La opa ha descarrilado. La acción de BBVA ha perdido valor para ser moneda de cambio"

César González-Bueno, consejero delegado de Sabadell, considera que la opa que BBVA lanzó sobre el banco hace un año "sigue descarrilada", dado que existe un "rechazo mayoritario y unánime" a la operación y que "la acción de BBVA ha perdido valor para ser moneda de cambio y poder adquirir Sabadell".

"Esas dos razones hacen que sigamos pensando que esta opa no tiene futuro", ha apuntado el banquero durante la presentación de resultados del banco, que mejoró un 58% sus ganancias en el primer trimestre del año.

El primer ejecutivo de Sabadell ha insistido en que "esta opa ha descarillado y no va a salir", si bien no ha querido valorar directamente el veredicto que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó el pasado miércoles, cuando autorizó la fusión entre ambos bancos con compromisos propuestos por BBVA.

Sin embargo, ha señalado que "hay una diferencia" en las condiciones que Sabadell dijo que serían necesarias para mantener la competencia y lo que ha dicho la CNMC. "No nos queda más que respetarlo", ha añadido.

Tampoco ha querido comentar en relación con el hecho de que la decisión de la autoridad se haya tomado por unanimidad de los miembros de su Sala de Competencia, pues considera que no les corresponde hablar sobre ello.

La consulta pública del Gobierno

El banquero tampoco ha querido valorar la puesta en marcha de una consulta pública por parte del Gobierno previa a su toma de decisión sobre la opa, aunque ha confirmado que Sabadell, como persona jurídica, enviará sus propios comentarios.

Por el momento, el consejo de administración del banco está trabajando en un borrador del documento que será remitido al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

"Sabadell, evidentemente, va a contestar al Gobierno", ha apuntado, añadiendo después que lo hará sobre los elementos de interés general en relación con "los elementos que están en juego en esta situación". "Individualmente, cada uno es libre", ha matizado.

Con todo, ha rechazado que el banco vaya a ofrecer soporte técnico a las asociaciones o particulares que quieran enviar sus comentarios al Gobierno a través de esta consulta pública. "Lo que tiene que hacer cada uno es hacer su propia reflexión", ha dicho.

El banquero ha explicado que aún existe "incertidumbre" sobre cuándo se va a poder abrir el periodo de aceptación de la opa. Algo de lo que dependerá la presentación de su plan estratégico. "Puede ser antes o después de verano. Sobre eso es difícil tener visibilidad", ha apuntado.

"Hay un rechazo unánime a esta operación. Los actores principales, que son las asociaciones de empresarios, fundamentalmente de pymes de toda España, no sólo en Cataluña y Valencia, se han mostrado inequívocamente en contra", ha apuntado, añadiendo que los sindicatos "se han opuesto con la misma contundencia".

Retirar la opa no es un fracaso

Por otra parte, González-Bueno ha afirmado que si BBVA decide retirar la opa no debería ser visto como un fracaso, dado que "las circunstancias cambian" y en este caso son muy diferentes a las que había al principio.

"No preveía BBVA que hubiese tanta oposición social, es razonable que la escuche y la valore. No les recomiendo que hagan una cosa u otra, sólo ellos pueden tomar esa decisión y la que sea será respetable o respetada. Sólo querría que no se acusase a BBVA de fracaso en el caso de que decidiese por su voluntad propia retirar la opa", ha apuntado.