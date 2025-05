El Gobierno abre la consulta pública sobre la opa de BBVA a Sabadell hasta el 16 de mayo

El Gobierno ha abierto ya la consulta pública previa a la decisión del propio Ejecutivo sobre la oferta pública de adquisición (opa) de BBVA sobre Sabadell con la voluntad de recabar la opinión de organizaciones, ciudadanos y asociaciones acerca de esta operación, que podrán enviar sus comentarios hasta el próximo 16 de mayo a través de un formulario puesto a su disposición.

El Gobierno ha decidido abrir esta consulta para que ciudadanos, asociaciones y organizaciones puedan expresar su opinión sobre la oferta anunciada por BBVA. Se ha abierto a través de un formulario en la página web del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y ya está disponible para que cualquier persona envíe sus comentarios durante los próximos diez días (naturales).

"El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha considerado oportuno realizar la presente consulta pública, cuyo objetivo es recabar, directamente o a través de organizaciones representativas, la opinión de las personas físicas y jurídicas potencialmente afectadas por la operación. El plazo de duración de la consulta pública será hasta el 16 de mayo de 2025", se indica en el formulario facilitado en la web del Ministerio.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, anunció el lunes el lanzamiento de esta consulta pública, una iniciativa sin precedentes en operaciones empresariales similares. El Ejecutivo ha decidido hacerlo para, según contó Sánchez, tomar una decisión fundamentada y con todas las garantías.

Esta iniciativa va a permitir opinar a cualquier organización o asociación, algo que fue imposible durante el proceso de análisis llevado a cabo por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) durante el último año.

Este análisis tuvo dos fases y durante la última existía la posibilidad de que las asociaciones u organizaciones que se sintieran implicadas en el proceso se personaran para ser consultadas por la CNMC. Se registraron 79 solicitudes de personación por parte de asociaciones empresariales, sindicatos o cámaras de comercio. Sin embargo, la autoridad de Competencia rechazó todas las personaciones, excepto la de Sabadell.

Esta consulta se ha abierto hoy, pero se va a realizar en el marco de los 15 días hábiles que tiene el Ministerio de Economía para decidir si eleva la decisión del Gobierno al Consejo de Ministros. Un plazo que concluye el próximo 27 de mayo.

El formulario

Para poder dar su opinión, los ciudadanos interesados deberán introducir sus datos personales, como el nombre completo, el correo electrónico y el DNI. En el mismo, se les pregunta inicialmente si consideran que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación de fusión entre BBVA y Sabadell.

Además, se les pide detallar los mismos y especificar si se refieren a la defensa y seguridad nacional, a la protección de la seguridad o salud públicas, a la libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional, a la protección del medio ambiente, a la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos, a la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial o a otros motivos.

Otras de las preguntas que incorpora el formulario son "¿En qué medida considera que estos criterios de interés general pueden verse afectados por la operación de BBVA/Banco Sabadell?" -en la que se pide una estimación del impacto- o "¿Considera que pueden establecerse medidas que permitan proteger los criterios de interés general señalados anteriormente?".

En declaraciones en la 40ª Reunión Anual del Cercle d'Economia, el ministro Carlos Cuerpo ha explicado que este proceso está "totalmente alineado" con la normativa y es "muy respetuoso" con las competencias de las instituciones.

"No se trata de una consulta de sí o no, lo que estamos pidiendo a los ciudadanos es que nos digan si hay un criterio de interés general distinto al de competencia que pueda verse afectado por la opa. No es una consulta de opa sí u opa no", ha añadido.

Además, según ha contado, en el formulario se incluye un aviso a los ciudadanos de que el contenido de su respuesta podrá hacerse público en algún momento. Algo que para Cuerpo representa "un elemento de transparencia adicional".

La decisión de la CNMC

El Gobierno tiene la prerrogativa de opinar sobre la opa en el marco del proceso de análisis del impacto en competencia de la fusión que ha llevado a cabo la CNMC. Es lo que popularmente se conoce como fase 3 del proceso de autorización por parte de la autoridad de Competencia.

Pero la decisión de la CNMC ya se conoce, pues la autoridad la publicó el pasado miércoles por la noche. La misma fue favorable a BBVA, puesto que se autorizó la fusión entre ambos bancos con los compromisos propuestos por el propio banco azul.

El plazo de quince días hábiles del Ministerio empezó el lunes, dado que fue en ese momento en el que el departamento que dirige Cuerpo recibió el informe completo por parte de la CNMC. Así, teniendo en cuenta que el próximo 15 de mayo es festivo en la ciudad de Madrid, el plazo que tiene Economía para elevar el caso al Consejo de Ministros finaliza el 27 de mayo.

Aunque las aportaciones recabadas en la consulta pública son secretas y no vinculantes, sí serán útiles en la toma de decisiones sobre la operación. Así lo ha apuntado Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo, este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Tras conocerse el anuncio de Sánchez respecto a esta consulta pública, el presidente de BBVA, Carlos Torres, expresó el "máximo respeto" a la consulta pública.

En declaraciones a los medios en el Palau de Congressos de Catalunya, donde se celebraba el encuentro del Cercle y donde se encontró con el presidente de Sabadell, Josep Oliu, durante unos segundos, el directivo explicó que la unión con el Sabadell es un proyecto "no sólo de crecimiento, sino que conduce a beneficios para todos" en España, en Cataluña y en Europa. Oliu, por su parte, se limitó a decir que el anuncio de Sánchez era "positivo".