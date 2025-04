BBVA ficha a Deloitte para preparar la integración de Sabadell si triunfa la opa

BBVA ha fichado a Deloitte para preparar la integración de Sabadell antes incluso de conocer la decisión de las autoridades que deben pronunciarse aún sobre el proceso, según ha informado Bloomberg. Desde el banco azul no han hecho comentarios al respecto.

Hay que recordar que el banco ya creó un equipo especializado en la fusión -llamado Oficina de integración-, al frente del cual se encuentra Jordi García Bosch.

Este movimiento da a entender que en la cúpula de BBVA están convencidos de que la opa y la posterior fusión van a salir adelante. Todo a pesar de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no ha terminado aún su análisis sobre el impacto en la competencia del sector de la integración entre ambos bancos.

Después de la autoridad de Competencia, está previsto que se pronuncie en el Consejo de Ministros como parte de esa fase de análisis. Y, más adelante, el Gobierno también tendrá que dar su visto bueno o no a la integración de BBVA y Sabadell.

Pero antes de este último paso serán los accionistas del banco catalán los que decidan si venden o no sus acciones a BBVA. Esto será durante el periodo de aceptación de la oferta, que no puede convocarse hasta que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe el folleto de la opa. Y esto no sucederá hasta que la CNMC hable.