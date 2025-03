Revolut lanza una cuenta nómina que remunera al 2,27% TAE y ofrece gratis durante un año su suscripción 'Metal'

Revolut refuerza su apuesta para convertirse en el banco principal de sus clientes. El neobanco ha reformulado su oferta de cuentas remuneradas y ha lanzado una destinada a captar nóminas, que ofrece, además, durante unos meses la suscripción Metal, la segunda más cara de sus planes.

Concretamente, el banco, que ya tiene 4,5 millones de clientes en España, pagará un interés del 2,25% TIN o 2,27% TAE para saldos hasta 100.000 euros a los clientes que domicilien su nómina en la entidad. Esto implica la entrega de unos 2.270 euros en un año para los que depositen este nivel de ahorros.

El neobanco se compromete a mantener un tipo de interés "competitivo" durante los próximos meses, que van a estar marcados por una bajada de los tipos oficiales por parte del Banco Central Europeo (BCE), según ha explicado Ignacio Zunzunegui, responsable de Crecimiento para el Sur de Europa de Revolut, a EL ESPAÑOL-Invertia.

"Nuestro compromiso es ser el más competitivo, vamos a intentar mantener el 2,25% el máximo tiempo posible", añade el directivo, según quien la intención del neobanco es "no cambiar" en el corto y medio plazo, pero asumiendo las fluctuaciones de tipos del BCE.

Además, los nuevos clientes contarán con doce meses gratis de su plan Metal -serán seis meses para los ya clientes-, que incluye quince suscripciones valoradas en más de 4.000 euros anuales a Uber One, WeWork, NordVPN plus, Financial Times o Perplexity, entre otros.

Asimismo, los clientes que domicilien su nómina contarán con un seguro de viaje, diez operaciones de trading sin comisiones al mes y retiradas de efectivo gratis hasta 800 euros mensuales, entre otros beneficios.

Para optar a esta remuneración y estas ventajas, el cliente deberá domiciliar una nómina de 1.200 euros al mes como mínimo.

España, el primer país

España va a ser el primer país en el que Revolut va a lanzar su cuenta nómina. El grupo expresa así su confianza en un mercado en el que también va a probar sus cajeros y que es el tercero más grande del grupo -sólo por detrás de Reino Unido y Francia-, con más de 4,5 millones de clientes.

En este país, el neobanco ha superado los 3.000 millones de euros en depósitos a través de la cuenta remunerada -que pagaba un interés del 3,56%- y los fondos monetarios flexibles lanzados en los últimos años.

La entidad sigue trabajando en la puesta en marcha de su red de cajeros. Por el momento, se están testando las máquinas y a lo largo de este 2025 se pondrán en funcionamiento, como informó el neobanco el pasado noviembre.