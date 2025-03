Comprar una casa como inversión está en auge: más de la mitad de las hipotecas previstas tiene este objetivo, según Asufin

La compra de vivienda es, cada vez más, una oportunidad de inversión. El porcentaje de consumidores que tiene la intención de pedir una hipoteca con la finalidad de invertir en una vivienda se ha elevado considerablemente en el último año, mientras que baja la porción de ciudadanos que quieren hacerse con la que será su vivienda habitual.

Esta es una de las conclusiones del VI Barómetro de Hipotecas de Asufin, que analiza las intenciones reales de la población con relación a la contratación de una hipoteca. Los expertos de la asociación de usuarios financieros determinan que el 56,2% de los consumidores que tiene intención de pedir una hipoteca declara que lo hace por inversión, una cifra que es 5,1 puntos porcentuales más alta que el año pasado, cuando ya había superado el umbral del 50%.

La hipoteca para vivienda por inversión, por tanto, se convierte en "el motor principal de mercado", mostrando que "un grupo de población con recursos económicos y que ya tienen vivienda son los principales dinamizadores del mercado", como se concluye en el informe.

"Todo ello demuestra y refuerza el problema de oferta existente, en tanto que muchos compradores que la necesitan no pueden acceder, lo que tensiona los precios con un parque de vivienda a la venta muy limitado. En paralelo, parte de la que se adquiere como inversión no sale al mercado o lo hace para usos no habitacionales, como vivienda turística o de alquiler a corto plazo", explican los expertos en este informe.

Al aumentar este porcentaje, se reduce, por su parte, el de los ciudadanos que quieren pedir una hipoteca para comprarse su primera vivienda.

En concreto, ha pasado del 16% del año pasado al 14,4% de este. Los que quieren comprar una casa para que sea su vivienda habitual, pero ya tenían una antes, pasan de ser el 11,2% al 10,3% del total este año, mientras que los que buscan este crédito para adquirir una segunda vivienda bajan del 21,8% al 19,1%.

El Barómetro también refleja otros cambios de hábitos. Concretamente, se eleva más de dos puntos porcentuales el volumen de consumidores que pensaban pedir una hipoteca, pero ya no lo van a hacer, hasta el 9,9%. Todo mientras la intención de solicitar financiación para comprar una vivienda cae con respecto al año pasado, siempre según las conclusiones de este estudio.

Baja el precio medio

Por otra parte, en este estudio los expertos de Asufin concluyen que el tipo de interés medio de las hipotecas ha caído en el último año, al pasar del 4,65% al 3,95%, lo que supone un 0,7 puntos porcentuales menos.

Este descenso, con todo, es inferior a la bajada del Euríbor a doce meses, la referencia hipotecaria, que es superior al punto porcentual, y se produce por las hipotecas variables, cuyo precio desciende más de un punto porcentual. Las mixtas solo cayeron 0,42 puntos porcentuales, algo que estos expertos interpretan como que "los bancos están buscando desincentivar su contratación con peores condiciones".

Además, se siguen contratando más hipotecas fijas que variables. En concreto, el 58,4% del total se firman a un tipo de interés fijo, lo que implica un descenso de 1,5 puntos porcentuales, en comparación con el 59,9% del año anterior. Esto lleva a que las variables representen ya el 41,6% del total.

Los expertos de Asufin anticipan que el menor interés de comercializar hipotecas mixtas -que computan como variables- y el mayor número de ofertas de hipotecas fijas "puede llevar a que se produzca un cambio de tendencia para 2025".