Oliu (Sabadell) sobre BBVA: "El Gobierno debería ser claro sobre sus intenciones respecto a si va a haber o no fusión"

Los gestores de Sabadell quieren que el Gobierno sea claro sobre las intenciones que tiene respecto a la posible fusión del banco con BBVA. De hecho, quieren que, durante su intervención en el proceso en el marco del análisis de la autoridad de Competencia, anticipe qué decisión tomará sobre la integración cuando llegue ese momento.

"El gobierno tendría que ser claro sobre sus intenciones al respecto de si va a haber o no fusión", afirmó el miércoles Josep Oliu, presidente de Sabadell, en un encuentro con medios previo a la celebración de la junta de accionistas del banco, algo que tendrá lugar este jueves en la localidad de Sabadell (Barcelona).

Lo cierto es que el Ejecutivo tiene la oportunidad de intervenir en el proceso en dos ocasiones. La primera, durante la conocida como fase 3 del proceso de análisis que está llevando a cabo sobre la operación la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La segunda, justo antes de que se produzca la hipotética integración, dado que el ministro de Economía tiene la última palabra sobre la operación.

Y en Sabadell quieren que el Ejecutivo anticipe durante esa fase 3 qué decisión va a tomar más adelante para que los accionistas puedan votar con toda la información cuando se abra el periodo de aceptación. Algo no va a pasar hasta que se reciban todas las autorizaciones.

Ahora en la entidad están a la espera de conocer, en primer lugar, la decisión de la CNMC al respecto de si la concentración de Sabadell y BBVA provocaría problemas de competencia en el sector bancario o no.

Una vez se dé a conocer esta decisión, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tiene la oportunidad de elevar el caso al Consejo de Ministros, el cual puede intervenir sólo si la operación se ha autorizado con condiciones o si se ha prohibido (algo que nunca ha ocurrido).

En ningún caso el Gobierno puede vetar la operación en esta fase 3. Lo único que puede hacer es ampliar o reducir las condiciones de la operación propuestas por la CNMC y lo tiene que hacer basado en motivos que no pueden ser de competencia.

"Creo que el Gobierno tiene en sus manos velar por el equilibrio en el sistema financiero del propio país y poner el marco de actuación para que, dentro de este marco, las fuerzas de mercado puedan actuar. El Gobierno tiene que pensar si esta es una operación que le conviene al país o no", añadió Oliu.

Las sinergias

Por otra parte, el presidente de Sabadell anticipó que desde el banco pedirán que haya "transparencia" en relación con las sinergias que se pueden producir en el escenario de que haya fusión y en el que no la hubiera. "Es un riesgo que los accionistas tienen que tener en cuenta", valoró.

Y es que, en su opinión, "en el caso de producirse esta operación, hay un riesgo muy grande de sinergias negativas de ingresos", algo que se traduce en "pérdida de clientes". "Lo tendrían que hacer muy bien para no perder clientes", apuntó.

Ricardo Rubio / Europa Press El Gobierno deberá alegar motivos de seguridad nacional o salud pública para tener voz en la opa de BBVA a Sabadell

Eso en el escenario de que se produjera la integración porque, de lo contrario, en su opinión no están claras las sinergias que podrían obtenerse. Es una situación que puede darse si los accionistas de Sabadell deciden vender sus acciones a BBVA, pero el Gobierno veta finalmente la operación.

Desde BBVA siempre se ha señalado que, en ese escenario, las sinergias serían similares a las que obtendría el banco en caso de que sí hubiera fusión, dado que el mayor ahorro de costes, en cualquier escenario, vendría de la tecnología.

Algo que Oliu pone en duda. "Si puede haber o no fusión no sé cuáles son las sinergias. Ahora, pensar que esta operación sin fusión tiene las mismas sinergias que con fusión... hay que ser del género... inteligente para poderlo ver así. O tener unas cosas escondidas muy importantes que yo no sé ver", ironizó.