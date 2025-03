CaixaBank, Kutxabank y Renta 4 lanzarán próximamente servicios de criptoactivos tras hacerlo BBVA

BBVA ha dado el pistoletazo de salida a los servicios de criptoactivos en la banca tradicional. La entidad es la primera que ha anunciado la puesta en marcha de esta operativa, inexplorada hasta ahora para el sector, y próximamente se unirán CaixaBank, Kutxabank y Renta 4, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia.

Hasta ahora, el sector bancario más tradicional había rechazado entrar en el mercado de criptomonedas. Como mucho, alguna entidad llegaba a ofrecer invertir en este tipo de activos, cuya regulación es bastante escasa en comparación con el resto de productos financieros, a través de ETF o fondos de inversión.

Sin embargo, la entrada en vigor de la normativa europea MiCA -el Reglamento europeo sobre criptoactivos- el pasado 30 de diciembre ha abierto la puerta a que los bancos se animen a empezar a ofrecer custodia y compraventa de criptos.

Esta norma regula la emisión y prestación de servicios de criptoactivos en la Unión Europea, fomenta una mayor protección del inversor, establece requisitos para los proveedores de servicios de criptos y pretende prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

En concreto, regula los tokens referenciados a activos (ART), los tokens de dinero electrónico (EMT) y cualquier otro criptoactivo, categoría en la que se engloban las criptomonedas (salvo que tengan fines limitados o estén emitidas por gobiernos y entidades públicas).

BBVA es la primera entidad que se ha lanzado y empezará a ofrecer custodia y compraventa de bitcóin y ether a través de su aplicación este año. Lo ha hecho gracias a que ha completado ya el trámite de notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se trata de una suerte de autorización, pues las plataformas que quieran convertirse en proveedores de servicios de criptoactivos deben declararlo ante la CNMV.

Las plataformas que ofrecieran estos servicios antes de la entrada en vigor de MiCA tienen un periodo de un año -que finaliza el 30 de diciembre de 2025- para solicitar esta autorización aunque ya estuvieran inscritas en el registro que tiene el Banco de España para las entidades que prestan servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos. Este registro seguirá existiendo, pero solamente a efectos informativos y ya no recibirá más inscripciones.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, la CNMV trabaja en otros tres expedientes de entidades que le han notificado su intención de comenzar a ofrecer servicios de compraventa de criptoactivos. Es decir, que lejos de haberse producido una avalancha de peticiones, el supervisor solamente trabaja con cuatro expedientes.

Uno de ellos corresponde a Renta 4, según ha podido confirmar este periódico, mientras que las otras dos entidades son plataformas no bancarias. Una vez la CNMV las autorice, estas tres entidades podrán comenzar a ofrecer el servicio.

CaixaBank y Kutxabank, las siguientes

Lo cierto es que la entrada en vigor de MiCA ha desatado el interés de los bancos por entrar en este mercado. De hecho, tanto CaixaBank como Kutxabank están trabajando para poder ofrecer este servicio, como confirman fuentes oficiales de ambos bancos a este periódico.

Sin embargo, en ambos casos, al contrario de lo que ocurre con Renta 4, las entidades no han notificado esta intención a la CNMV todavía.

Fuentes de CaixaBank explican que están estudiando lanzar servicios de criptoactivos en España este mismo año, dirigidos especialmente a jóvenes inversores con interés en la tecnología y la innovación.

Por su parte, desde Kutxabank trasladan que el objetivo es ofrecer custodia y compraventa de criptodivisas a sus clientes de la banca online y que la entidad trabaja ya en el expediente para solicitar el permiso a la CNMV.

Rechazo de otros bancos

Otras entidades, sin embargo, rechazan de pleno entrar en este mercado. Bankinter, Sabadell, Unicaja y MyInvestor no están trabajando en ello, como confirman fuentes oficiales de los tres bancos. Consultados por este periódico, desde Santander y Openbank, su filial digital, rechazan hacer comentarios.

De hecho, desde Bankinter se han mostrado siempre muy en contra de los criptoactivos. Gloria Ortiz, su consejera delegada, ha expuesto en alguna ocasión sus reservas en este sentido.

"El banco no cree que sea positivo ofrecer la intermediación o servicios de criptoactivos. No está lo suficientemente regulado y ya sabemos lo que pasa cuando se comercializan productos que no están legislados. Desde mi punto de vista, los criptoactivos no tienen un valor intrínseco y se mueven por una serie de razones que no tienen que ver con la economía real. Por tanto, es imposible asesorar a nadie sobre algo que no tiene valor", afirmó durante la última presentación de resultados del banco, el pasado enero.

Con todo, los planes de las entidades que sí se van a meter en el mundo de los criptoactivos pasan por ofrecer servicios de custodia y compraventa, no de asesoramiento.

Desde la CNMV recuerdan que la inversión en criptoactivos tiene riesgos que los inversores deben tener en cuenta.

En concreto, se refieren a su alta volatilidad, a la posibilidad de perder toda la inversión, a la falta de un sistema de indemnización en caso de quiebra del proveedor, a la existencia de estafas y fraudes en algunas plataformas y a la menor obligación de informar a los inversores a la que están sujetos estos activos.

Productos cotizados

Otros bancos ofrecen productos financieros relacionados con los criptoactivos que no son la inversión directa en este tipo de divisas per se. Es el caso de MyInvestor y de Openbank, que sí permiten invertir en ETP, ETC y ETN.

Estos productos, que son notas cotizadas con exposición a criptomonedas, permiten invertir indirectamente en divisas como bitcóin y ethereum, entre otras. MyInvestor, en concreto, ofrece productos de Vaneck, Fidelity, Global X o Wisdom Tree, entre otros.