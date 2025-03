La banca seguirá bajando los precios de las hipotecas aunque el BCE haga una pausa en los recortes de los tipos de interés

El Banco Central Europeo (BCE) decidió hace unos días acometer su sexto recorte de los tipos de interés en este ciclo. Su Consejo de Gobierno celebró el pasado jueves su última reunión fácil, pues a partir de ahora va a tener más dudas respecto a sus siguientes pasos. En el mercado se especula sobre cuándo se producirá la pausa en las bajadas, a la que la institución ya ha abierto la puerta, pero la buena noticia para las familias es que se espera que los bancos continúen rebajando los precios de las hipotecas.

La decisión del pasado jueves dejó la facilidad de depósito -lo que cobran las entidades por aparcar su dinero en Fráncfort-, el tipo de referencia para el BCE, en el 2,5%, mientras que la tasa aplicable a las operaciones principales de financiación se quedó en el 2,65% y la facilidad marginal de crédito -lo que pagan los bancos por la financiación a un día-, en el 2,9%.

En su comunicado sobre la decisión de tipos, el Consejo de Gobierno del BCE indicaba que "la política monetaria está adoptando una orientación considerablemente menos restrictiva", lo que significa que considera que los tipos están ya cerca de su nivel considerado "neutro", es decir, que ni enfrían la economía ni suponen un estímulo.

Más tarde, Christine Lagarde, presidenta del BCE, se limitaba a afirmar en rueda de prensa que los siguientes pasos del Consejo de Gobierno dependerán de los datos de los que disponga la institución en cada momento.

"Como hemos hecho siempre, y ahora lo haremos más si cabe, dependeremos de los datos. Si los datos nos indican que para alcanzar el destino (del 2% de inflación) la política monetaria apropiada debería ser un recorte, lo haremos. Pero si los datos nos indican que no es así, no recortaremos y haremos una pausa", apuntó.

En el mercado se especula sobre cuándo decidirá el BCE ejecutar esa pausa. "El consenso en el Consejo de Gobierno se volverá más difícil en abril y cualquier sorpresa al alza en los datos de inflación hasta entonces podría motivar al BCE a mantener los tipos sin cambios", explican desde BBVA Research.

"Si las medidas fiscales logran proporcionar el estímulo necesario y las condiciones crediticias siguen mejorando, el BCE podría no necesitar continuar con recortes agresivos en los tipos de interés. Esto nos lleva a la pregunta: ¿ha llegado el momento de plantearse pulsar el botón de pausa?", se pregunta, por su parte, Madison Faller, estrategia de Inversión Global de J.P. Morgan Private Bank.

La estrategia de la banca

En este escenario, los expertos en hipotecas esperan que la banca continúe con su estrategia de abaratar este tipo de préstamos, aunque lo hará de forma más moderada.

"Aunque el BCE decida mantener los tipos en el nivel actual (2,5%) hasta verano, esto no significa que no vayamos a ver nuevas caídas en el Euríbor o recortes en las ofertas hipotecarias, sino que las veremos de una forma mucho más moderada", explica Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro.

De hecho, este experto añade que "se podría dar el caso de que el organismo europeo paralice los recortes, pero las hipotecas sigan abaratándose".

En Help My Cash muestran algo más de cautela. "Si se da ese escenario, es probable que los bancos congelen el precio de sus ofertas hipotecarias, que llevan meses abaratando. Aun así, desde Help My Cash pensamos que mantendrán sus campañas publicitarias para captar clientes, dado que necesitan aumentar su cartera hipotecaria (la cantidad de crédito hipotecario concedido). Las entidades que tengan mayor necesidad serán más agresivas y, seguramente, ofrecerán descuentos si se negocia con ellas", afirma Miquel Riera, experto en hipotecas del comparador financiero.

Hay que recordar que el Euríbor a doce meses, la referencia para el cálculo de los intereses de las hipotecas, cerró febrero en el 2,407%, su nivel más bajo desde septiembre de 2022.

Este mes, la media provisional se sitúa algo por encima, en el 2,413%, pero, aunque cerrara marzo en este nivel, seguiría abaratando las cuotas hipotecarias de las familias que tienen préstamos variables y deben revisarlas con esta referencia. Y en la actualidad se pueden encontrar hipotecas fijas por debajo del 3% TAE.

Los depósitos, estables

Los productos de ahorro conservador, como las cuentas remuneradas y los depósitos, llevan meses experimentando bajadas en sus intereses por las bajadas de los tipos que ha efectuado ya el BCE. Pero, ¿qué pasará con ellos si la institución hace una pausa en su política de recortes?

De acuerdo con Colombelli, "la tendencia actual es de caída en su rentabilidad y, por tanto, podremos ver nuevas caídas aunque el BCE no baje los tipos de interés oficiales".

"Desde iAhorro creemos que, por un lado, las hipotecas seguirán cayendo, aunque de forma más moderada. Y los depósitos también van a seguir bajando para mantener su margen de intermediación (diferencia entre lo que pagan por depósitos y cuentas y lo que cobran por préstamos). No van a ser bajadas importantes, a no ser que el BCE cambie de rumbo la política monetaria, algo que sólo puede suceder si la política proteccionista se impone a nivel global y con ello hay un importante repunte de la inflación", concluye este experto.

Por su parte, Cristina Casillas, experta en depósitos de HelpMyCash, apunta que "si se llegara a confirmar una pausa en las bajadas de los tipos de interés, la oferta en depósitos de bancos españoles cambiaría casi nada", dado que "ya es prácticamente nula".

"En cuanto a las remuneraciones de los plazos fijos europeos y de bancos digitales, sí que se podría notar cierta estabilización, pero siempre manteniendo un margen a la baja con el tipo de facilidad de depósito del BCE", añade.