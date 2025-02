Villarejo declara que no consultó bases policiales en favor de Repsol y CaixaBank ni espió las llamadas de Del Rivero

El excomisario José Manuel Villarejo ha declarado este martes que nunca consultó bases de datos policiales durante las labores que realizó para Repsol y CaixaBank. "En absoluto, no tenía acceso", ha subrayado.

Asimismo, ha negado haber espiado el tráfico de llamadas de quien fuera presidente de la constructora Sacyr, Luis del Rivero, cuando esta compañía trató de hacerse con un relevante número de acciones de la petrolera en 2011.

Así se ha pronunciado en la Audiencia Nacional, como principal acusado en la pieza 21 del llamado caso Villarejo.

Esta rama de la causa versa sobre los trabajos realizados por el excomisario para Repsol y La Caixa, que habrían tenido como objetivo boicotear la estrategia de Sacyr para controlar la petrolera, hace 13 años.

"Jamás tuve acceso a bases de datos oficiales. Sin ordenador oficial, imposible acceder a ello", ha señalado.

Por otro lado, a preguntas de su abogado, Antonio García Cabrera, el excomisario ha señalado que, mientras realizaba estos trabajos para Repsol y CaixaBank, "nunca" se identificó como policía en activo ni hizo uso de medios humanos o materiales del Cuerpo Nacional de Policía para conseguir sus objetivos.

"Jamás mezclé actividades oficiales con actividades privadas", ha defendido Villarejo. "¿Usó usted algún medio policial, humano o material, para dar información? ¿Alguna base policial?", ha preguntado su letrado. "En absoluto", ha respondido el acusado, en contra, por tanto, de las tesis acusatorias de la Fiscalía.

"Además, no había [en estas labores] nada relacionado con el Ministerio del Interior; era una cuestión de enfrentamiento empresarial entre accionistas de Repsol, un intento de control de esta petrolera", ha resumido.

Según ha detallado, lo que sí usó para estos encargos fueron los "análisis de información estratégica" proporcionados por StratFor, una empresa estadounidense especializada en Inteligencia y que, como ha precisado el acusado, "se nutre de antiguos miembros de los servicios secretos" y "tiene muy buenos análisis". "De ahí que sean muy caros", ha advertido.

El expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, en la Audiencia Nacional, junto a su abogado, Jaime Campaner. Europa Press

En todo caso, ha recalcado que no usó datos secretos, sensibles, personales o confidenciales, sino información que, generalmente, es accesible a través de fuentes abiertas y que adquiere valor mediante análisis profesionales de la misma. No obstante, Villarejo también ha advertido de que la legislación actual en materia protección de datos no es equiparable a la de 2011.

Tal y como ha recordado, la iniciativa de contratar a Cenyt (el grupo empresarial de Villarejo) partió de Repsol y Caixabank. En concreto, según la Fiscalía, de los responsables de seguridad de las mismas, que eran antiguos policías.

El propio Villarejo ha detallado que un antiguo director de Seguridad de Sacyr también quiso contratarle y se presentó en su despacho, ubicado en la madrileña Torre Picasso. "Fue muy pesado", se ha quejado. "Le di un presupuesto muy alto para que me dejara en paz", ha indicado.

"Nos decidimos por Repsol y La Caixa porque nos parecían los que, éticamente, tenían más razón", ha precisado. Fue entonces cuando comenzó el Proyecto Wine, que Villarejo ha resumido como "un informe de inteligencia estratégica, de índole económica, empresarial, para ver qué gente había interesada en las acciones y en hacerse con el control de Repsol".

Durante casi dos horas, Villarejo, a preguntas de su abogado, ha repasado su trayectoria en la Policía y su particular condición de agente con autorización para poseer y gestionar empresas que le facilitaran sus labores operativas. Entre otros hitos, ha mencionado sus aportaciones a la lucha contra el narcotráfico, el contrabando de armas, la desarticulación de "la estructura de ETA en Uruguay" o la detención de Laureano Oubiña.

Este martes, el propio Villarejo ha manifestado que tiene su "mente lúcida y afilada", ya que "son muchos los enemigos" que le "acechan". Su declaración se ha producido por videoconferencia, desde su casa, donde se recupera de una delicada operación. De hecho, ha tratado de mostrar la faja que aún lleva a la presidenta del tribunal que le juzga, Teresa Palacios, pero la magistrada le ha manifestado velozmente que no era necesario.

Repsol y CaixaBank