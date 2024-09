La banca teme que Sánchez use a Escrivá como un peón político en el BdE, aunque confía en su perfil técnico

Sentimientos encontrados en la banca por la designación de José Luis Escrivá como nuevo gobernador del Banco de España (BdE). Los profesionales del sector bancario temen su vertiente pública más agresiva y controvertida y, sobre todo, que Pedro Sánchez le utilice como un peón político bajo las órdenes del Gobierno al frente de una institución que debe regirse por la independencia.

Sin embargo, dan un voto de confianza a su perfil técnico, habida cuenta de que el hasta ahora ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública trabajó en los 90 y en la primera década de los 2000 en el propio Banco de España, así como en el Banco Central Europeo (BCE) o en el BBVA.

Opiniones sobre su nombramiento las hay de todos los colores, máxime cuando el Ejecutivo no ha contado con el apoyo del PP para su designación y, por tanto, se trata de una figura puesta en entredicho por su salto desde un ministerio y por no disponer del consenso necesario para relevar a Pablo Hernández de Cos. Aunque casi todos los banqueros preguntados por este medio -que han pedido anonimato- coinciden en que, en última instancia, “la sangre no llegará al río” para el sector bancario al que supervisa el BdE.

“Escrivá es alguien serio. No creo que afecte en exceso”, dice positivamente el banquero de una entidad enfocada en los altos patrimonios. No obstante, siembra la duda al reconocer que “tampoco sé cuánto duraría”.

De la misma opinión es la banquera de una entidad de banca generalista: “Obviamente, la independencia del BdE podría estar en entredicho”, si bien “no creo que al sector bancario le vaya a influir mucho”.

Opa sobre Sabadell o impuesto a la banca

Un importante banquero de inversión recuerda que “lo mejor para el puesto sería una persona independiente”, mientras que otra banquera privada ya descuenta que Escrivá “de independiente no tendrá nada, y hay decisiones muy importantes que tiene encomendadas el Banco de España”.

Una de ellas, por ejemplo, proporcionar su valoración de la opa hostil de BBVA sobre Banco Sabadell al BCE, que es el organismo bancario del que cuelga el BdE y el encargado de emitir su aprobación o rechazo a la operación.

Sedes de BBVA y Banco Sabadell.

Un banquero de grandes fortunas en una entidad internacional presente en nuestro país se muestra más negativo al respecto. “Escrivá no será quien actúe, será Sánchez. Y eso le permitirá meter a los bancos en cintura si lo ve necesario”. Este veterano no descarta chantajes indirectos a través del BdE y Escrivá por parte de Sánchez, que podría pedir el respaldo del sector bancario a sus próximas medidas bajo la amenaza velada de una regulación en contra de sus intereses si no lo recibe.

Cabe recordar que las relaciones entre la banca y el Gobierno están maltrechas a raíz del impuesto temporal a la banca. En los corrillos financieros sigue rondando el rumor de que el Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar podría convertir en permanente el impuesto solidario a los bancos.

Pese a todo, el perfil técnico de Escrivá es lo que le blinda ante una peor acogida del sector. El nuevo gobernador del Banco de España fue subdirector del Departamento de Estudios Monetarios y Financieros y jefe de la Unidad de Investigación Monetaria en el BdE, así como jefe de la División de Política Monetaria del BCE. En 2004 pasó a la empresa privada como economista jefe y director del Servicio de Estudios del BBVA, por lo que conoce los pormenores de los dos lados del sector financiero.

Su bagaje técnico -aunque siempre rodeado de polémicas- se completa con su paso por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiReF), de la que fue presidente entre 2014 y 2020 y elegido por el Partido Popular.