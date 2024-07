Unicaja descarta vender 'criptos' a sus clientes tras entrar en Bit2Me y no prevé aumentar su participación

A Unicaja le interesan las criptomonedas, pero no para venderlas a sus clientes. La entidad anunció hace dos semanas la compra de un 5% en Bit2Me, una plataforma especializada en la compraventa de este tipo de activos. Pese a esta inversión, que el banco no prevé ampliar por el momento, la entidad no tiene intención de comercializar criptos en su red.

Hace apenas quince días, Unicaja y Bit2Me anunciaban la entrada del banco andaluz en el capital de la plataforma a través de la adquisición de una participación, cuyo importe no trascendió públicamente. La inversión, en todo caso, alcanzó para una participación del 5%, un porcentaje que no es casual. Como explicó Isidro Rubiales, consejero delegado de Unicaja, en rueda de prensa, este nivel era necesario para permitir al banco entrar en el consejo de administración de Bit2Me. No vender criptos Esta inversión interesa al banco porque le va a permitir conocer un mundo prácticamente inexplorado, el blockchain. "Estamos hablando de una nueva tecnología que puede dar muchas posibilidades de hacer cosas muy diferentes y probablemente dé más eficiencia", en palabras de Rubiales. "Bit2Me es una empresa que ha desarrollado un negocio que va más allá de la compraventa de criptomomedas. Están desarrollando muchas cosas en el ámbito tecnológico. Creo que en este nuevo entorno de blockchain para una entidad como Unicaja es importante estar ahí", expuso el consejero delegado. [Rubiales (Unicaja) considera que sería un "error" comprar ahora otro banco y descarta una fusión con Sabadell] Y es que la entrada en esta plataforma "no es una inversión para obtener una rentabilidad", sino "para conocer ese mundo, para conocer qué utilidades tiene y qué provecho tienen esas posibilidades" a la hora de forjar su relación con los clientes. Pero esto no quiere decir que Unicaja se vaya a animar a vender este tipo de activos en su red. "No es la intención comercializar con nuestros clientes hoy en día criptomonedas", principalmente porque es un ámbito que aún no se sabe cómo va a evolucionar y cómo se va a regular, como dejó claro Rubiales el martes, poniendo como ejemplo el carácter procripto del candidato a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump. Cómodos en el 5% La participación actual del 5%, que sirvió al banco para entrar en su consejo de administración, es la apropiada para Unicaja, cuyos gestores no prevén por el momento aumentar su inversión. Con todo, desde la entidad están "atentos" al área de innovación financiera a través de sus sociedades de inversión en este ámbito para cualquier otra oportunidad que pueda surgir y que crean que aportará valor en el futuro a Unicaja.