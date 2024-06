Delgado (BdE) sobre el nuevo gobernador: "Deberíamos recuperar cuanto antes la normalidad institucional"

Margarita Delgado, gobernadora en funciones del Banco de España, ha afirmado que "idealmente" se debería "recuperar cuanto antes la normalidad institucional" y la falta de gobernador de la institución "es una situación no normal", si bien ha restado importancia al hecho de que el organismo no tenga voto en la próxima reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE).

"De momento podemos seguir funcionando", ha aclarado, en todo caso, la gobernadora en funciones durante su intervención en el XLI Seminario de APIE y BBVA, llamado El rol de las empresas en la nueva economía.

Delgado ha indicado que, en todo caso, la ausencia de gobernador oficial tiene un "vencimiento" y va a durar apenas "semanas", dado que el próximo 10 de septiembre finaliza su propio mandato como subgobernadora y, por tanto, gobernadora en funciones.

"Idealmente deberíamos recuperar cuanto antes la normalidad institucional y esto es una situación no normal, pero de momento podemos seguir funcionando. Las estrategias que use el Gobierno son suyas y no me voy a meter", ha apuntado.

La gobernadora en funciones ha aclarado que "la única limitación" para ejercer el cargo es que solamente quien ostente el cargo de forma oficial puede votar en las decisiones de política monetaria en el Consejo de Gobierno del BCE, que celebra su próxima reunión los días 17 y 18 de julio.

Sin embargo, en su opinión esta dificultad es poco importante. "No tenemos derecho de voto. Es algo no superrelevante porque las decisiones se toman por consenso y tengo voz", ha dicho.

Sobre la posibilidad de que ella misma sea elegida como gobernadora, Delgado ha apuntado que su opinión es "irrelevante".

Caso Villarejo

En otro orden de cosas, la gobernadora en funciones ha afirmado que el impacto del caso Villarejo, en el que BBVA está imputado -y previsiblemente será procesado tras pedirlo el juez- como persona jurídica, no se evaluará hasta que sea firme. Algo que puede ocurrir dentro de muchos meses o, incluso, años, habida cuenta de que ni siquiera ha empezado el juicio.

Según ha dicho, el Banco de España no dispone de más información que el auto en el que el juez ha pedido sentar en el banquillo a BBVA y una serie de exdirectivos del banco, que constituye "una pieza de información", pero poco más.

"Hasta que no haya sentencia y sea firme no hay un elemento adicional en la operación", ha comentado en relación con la opa. "Y en el momento en el que sea firme, se analizará. En ese momento, que puede ser en un año o en n meses", ha dicho.

Y ha continuado: "En ese momento, los supervisores analizarán si es acorde con la situación en ese momento, con sus controles internos, y se tomarán las medidas adecuadas", entre las que se pueden encontrar inspecciones o comunicaciones con el banco.

De hecho, ha comentado que es lo que se hace siempre que hay temas judicializados y que ha ocurrido ya con otros casos de grupos internacionales a los que se les han impuesto multas elevadas. Hasta que no fue firme la sentencia no se evaluó.

"Esto, evidentemente, es una pieza más de información, pero no es el core de nuestro informe en este procedimiento de no objección", ha añadido en relación con la opa lanzada por BBVA sobre Sabadell.