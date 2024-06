A Fernández no le "consta" que haya presiones políticas sobre la CNMC para rechazar la opa de BBVA sobre Sabadell

Cani Fernández, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha afirmado que a ella no le "consta" que está habiendo presiones políticas sobre la autoridad para rechazar la opa que BBVA ha lanzado sobre Sabadell.

"A mí no me consta, no sé si las habrá", ha señalado la presidenta del organismo durante su intervención en el XLI Seminario de APIE y BBVA, llamado El rol de las empresas en la nueva economía.

Fernández ha explicado que dentro del proceso de aprobación o rechazo de la operación por parte de la CNMC, existe una fase (la tercera tras el análisis inicial y el profundo por parte de la CNMC) durante la cual el Gobierno puede pedir a las compañías involucradas que pongan en marcha medidas adicionales a las que hipotéticamente les pida con anterioridad la CNMC.

Entre los remedies o condiciones que tanto la CNMC como el Gobierno pueden poner se encuentra la desinversión de activos, si bien es preciso que la autoridad analice antes la operación con toda la información que vaya recibiendo y que ya está requiriendo a todas las partes.

Fernández ha explicado que en la ley "está bien definido" el papel del Gobierno y las circunstancias en las que podría oponerse a la operación. Con todo, "no creo que haya discrecionalidad" por parte del Ejecutivo, ha apuntado la presidenta de la autoridad.

Menor competencia

Por otra parte, Fernández ha dejado claro que el análisis de competencia se hace negocio a negocio y que no depende tanto del tamaño de la entidad resultante tras la operación.

"El hecho de que haya menos bancos no quiere decir que haya menos competencia", ha apuntado la presidenta de Competencia, para quien "a veces actores de mayor escala pueden competir con competencia" sin problemas.

Además, ha explicado que la CNMC está trabajando en el informe que el Ministerio de Economía le encargó el año pasado para analizar por qué en España los bancos no estaban remunerando generalizadamente los depósitos.

En concreto, están valorando si en España hay algún elemento que haya creado esa situación. La autoridad utilizará las conclusiones de este informe en su valoración sobre la competencia en relación con la hipotética fusión de BBVA y Sabadell.