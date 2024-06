Torres (BBVA) considera que la opa sobre Sabadell tiene "enorme atractivo" incluso si el Gobierno impide la fusión

Carlos Torres, presidente de BBVA, ha afirmado que la opa sobre Sabadell seguiría teniendo "enorme atractivo" incluso aunque no terminara en fusión, un escenario que, con todo, consideran que es "menos probable".

El banquero considera que la operación de adquirir Sabadell tendría lógica incluso aunque el Gobierno vetara finalmente la operación de integración, como ya ha amenazado con hacer. En ese escenario, BBVA se quedaría como propietario del banco alicantino, pero no podría realizar la fusión hasta tener la aprobación del Ministerio de Economía.

"Nuestras estimaciones son que podríamos optimizar en gran medida los ahorros en gastos generales y tecnología y la operación seguiría teniendo enorme atractivo incluso en ese escenario, que consideramos menos probable", ha señalado el banquero durante el XLI Seminario de APIE y BBVA, llamado El rol de las empresas en la nueva economía.

En todo caso, para que llegue ese momento aún falta mucho. Primero BBVA debe recabar la aprobación de sus accionistas en la junta del próximo 5 de julio para poder realizar una emisión de nuevas acciones que entregará a los inversores de Sabadell.

Después deben llegar los vistos buenos del Banco de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Guiño a las pymes

Por otra parte, el banquero ha querido lanzar un guiño a las pymes, sector estrella de Sabadell, para intentar tranquilizarlas ante la hipotética fusión de ambos bancos. Torres ha prometido a estas empresas mantener su financiación durante al menos un año tras la integración.

"Salvo situación de deterioro financiero, mantendremos al menos durante 12 meses las líneas de circulante de todas las pymes", ha prometido Torres durante su intervención.

De hecho, a lo largo de su discurso el banquero ha hecho varias referencias a la importancia de las pymes en la economía española. Y ha explicado que esta es, precisamente, una de las razones que ha motivado la opa sobre Sabadell, banco que "tiene un especial posicionamiento" en este segmento.

Según Torres, BBVA ha mantenido siempre una "apuesta clara por las pymes" que "reforzará aún más" su "compromiso" con este tipo de empresas. "Todas las empresas, especialmente las pymes, son el motor de la economía", ha apuntado el banquero, valorando después que estas empresas "crean la mayor parte del empleo del país".

Cuerpo se opone

En el mismo foro y, de hecho, sentado a su lado en la misma mesa, Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, ha mantenido su oposición a la opa y posterior fusión.

"No tenemos información nueva, nuestra valoración no ha cambiado", ha apuntado el ministro, añadiendo después que él no es nadie para aconsejar a Torres que retire la opa.

Cuerpo ha expuesto las preocupaciones del Gobierno en relación con la operación, entre las que se encuentra su impacto en la inclusión financiera y la cohesión territorial en Cataluña y Comunidad Valenciana.

También la competencia, algo que, según ha dicho, se ha visto tras la subida de los tipos de interés que puede ser un problema por la falta de remuneración de los bancos a los depósitos de los clientes. "El elemento de hostilidad en cuanto a que no es un elemento negociado suponía una preocupación adicional en cuanto al impacto en mercado", ha señalado sobre la opa.