Emilio Saracho, expresidente de Banco Popular, pide dejar actuar a los jueces "con libertad y sin presión"

Emilio Saracho, expresidente de Popular, ha manifestado este lunes que "hay que dejar a los jueces que hagan su trabajo con libertad y sin tratar de influir en los procedimientos judiciales mediante declaraciones al margen de los propios trámites procesales".

Saracho reaccionaba así tras diversas declaraciones en medios de comunicación de su predecesor en la presidencia de Popular, Ángel Ron, en relación con la causa instruida por el juez José Luis Calama, informa Europa Press.

A este respecto, Saracho lamenta que Ángel Ron "vuelve a pretender influir en el proceso penal abierto en su contra a través de esta estrategia de situar en el debate público lo que forma parte de un procedimiento judicial".

Preguntado por Europa Press sobre las declaraciones de Ángel Ron, Emilio Saracho ha señalado: "No voy a hacer el juego de entrar en un debate público sobre una actuación judicial; no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer ahora".

"La instrucción del Banco Popular lleva siete años abierta y nunca he realizado ninguna manifestación pública sobre el procedimiento", ha agregado, ciñéndose "de forma estricta a realizar cualquier comentario donde corresponde, el ámbito jurisdiccional, y con respeto máximo a la actuación del juez instructor".

"Y lo voy a seguir haciendo de igual forma en la actual fase de apelación ante la Sala, porque creo que es fundamental que la judicatura haga su trabajo con plena libertad y sin ningún tipo de presión mediática", ha subrayado.

Saracho considera que a la Justicia "hay que respetarla y dejarla actuar", y cree que "no es positivo llevar al debate público sus actuaciones". "Esto está convirtiéndose en moneda común en el ámbito político y en ocasiones también en el plano económico", ha explicado Emilio Saracho al hilo de las manifestaciones realizadas por Ángel Ron.

Investigado

Emilio Saracho ha sido investigado en el caso Popular al igual que Ángel Ron, aunque en una pieza separada, relativa a los 108 días que presidió el Banco Popular y una posible manipulación del precio de las acciones. El juez, en su auto de transformación a juicio oral, exoneró a Emilio Saracho de estos cargos.

Ángel Ron, por su parte, está acusado en el mismo procedimiento por estafa a los inversores y falsedad contable, en relación con la ampliación de capital realizada en 2016 por el Banco Popular.