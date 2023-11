El FROB busca banco para pagar las nóminas de sus trabajadores y los impuestos durante tres años

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), la institución a través de la cual el Estado ostenta una participación en CaixaBank, se ha lanzado a la búsqueda de la que será su entidad bancaria durante los próximos tres años, para lo cual ha abierto un concurso público.

El objetivo del mismo es encontrar un banco que le ofrezca una cuenta corriente que destinará a la gestión de sus gastos de funcionamiento. En concreto, el organismo que preside Paula Conthe gestionará a través de la misma el pago de las nóminas de sus trabajadores, de los impuestos y los seguros sociales y de las facturas de los proveedores (para lo cual requiere que se faciliten tanto transferencias nacionales como internacionales).

Una vez elegida la entidad, esta prestará servicio al FROB durante tres años a contar desde el 1 de enero del año próximo, aunque la fecha de inicio podrá ser posterior si el contrato se formaliza más adelante. El contrato podrá ser prorrogado una o más veces hasta una duración máxima de dos años adicionales.

El presupuesto asignado para este contrato, con todo, es de cero euros. Y es que, según se explica en la documentación del contrato, este servicio no contempla ningún tipo de honorario, comisión, interés ni ninguna forma de remuneración a favor del adjudicatario.

Eso sí, la cuenta sí podrá generar un interés al FROB. De hecho, la remuneración de la cuenta pesará con 90 puntos sobre 100 en la decisión final del organismo sobre el banco seleccionado. Y es que entre las condiciones que pone el FROB para la prestación del servicio se encuentra que la cuenta deberá estar referenciada a Euríbor a tres meses y se liquidará trimestralmente.

Esta remuneración nunca podrá ser negativa, de forma que si el índice se situara por debajo de cero en algún momento, la rentabilidad de la cuenta quedaría limitada a ese 0%.

Los 10 puntos restantes corresponderán a la atención de incidencias, lo cual quiere decir que se valorará contar con un sistema de soporte y atención a clientes institucionales para atender las incidencias técnicas y operativas en la gestión diaria que puedan producirse, al margen de que se designe un gestor de la cuenta.

Cuenta en el Banco de España

El FROB se financia a través de una tasa que pagan los bancos. Un importe que es fijo, algo que estuvo a punto de cambiar hace unos meses. Y es que, como informó EL ESPAÑOL-Invertia, los grupos parlamentarios aprovecharon el proyecto de ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero para incluir en una enmienda esta modificación, por la que la tasa pasaría a estar vinculada directamente a los gastos que realice el organismo cada año.

El proyecto de normativa que creaba esta autoridad decayó con la convocatoria de elecciones generales, cuando estaba a punto de pasar al Senado para su aprobación, de forma que esta enmienda tampoco llegó a ver la luz.

En todo caso, esta tasa se ingresa en la cuenta corriente de la que el FROB dispone en el Banco de España, pero la autoridad necesita otra cuenta operativa en una entidad privada para la gestión y la operativa diaria de sus gastos.

Entre las condiciones de la cuenta se encuentra que el banco no podrá cobrar por descubierto ni por las transferencias emitidas o recibidas, ya sean nacionales o internacionales y el servicio deberá incluir banca electrónica, así como una tarjeta de pago sin coste adicional.

El papel del FROB

Hay que recordar que el FROB representa la extensión española de los poderes de la Junta Única de Resolución (JUR), la autoridad encargada de poner en marcha la resolución de las grandes entidades financieras en el hipotético caso de que alguna entrara en situación de inviabilidad (failing or likely to fail ['inviable o a punto de serlo'], como se conoce en el argot financiero). Juntos forman parte del Mecanismo Único de Resolución (MUR) europeo.

Mientras que la JUR es la encargada de decidir sobre la entrada en resolución de las entidades consideradas significativas (las de mayor tamaño), el FROB lo es de las menos significativas (que quedan fuera del ámbito de la JUR salvo si su resolución exige recurrir al Fondo Único de Resolución). No obstante, esta autoridad nacional tiene también el papel de ejecutar las decisiones adoptadas por la JUR para los grandes bancos, entre otras funciones.

