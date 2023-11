El Banco de España ve innecesario que el Gobierno aumente ahora el umbral del plan hipotecario hasta 38.000€

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, ha afirmado que en estos momentos no ve necesario ampliar los Códigos de Buenas Prácticas del mercado hipotecario, que están en vigor desde principios de año, para aumentar el umbral de acceso a las medidas hasta los 38.000 euros, como anunció hace unos días Pedro Sánchez durante el debate de su investidura en el Congreso.

El ya presidente del Gobierno afirmó que se incrementará el umbral necesario para acceder a las medidas que se pactaron con la banca para aliviar la situación financiera de las familias, que se ha visto empeorada por el avance del Euríbor y el consecuente encarecimiento de las cuotas hipotecarias.

En concreto, el límite de renta para acceder a las mismas se aumentará hasta 38.000 euros al año (4,5 veces el IPREM), frente a los 29.400 euros (3,5 veces el IPREM) que constituyen actualmente el máximo, según se recoge en los Códigos de Buenas Prácticas hipotecarias en vigor a día a de hoy.

Hay que recordar que el Gobierno y la banca pactaron en noviembre del año pasado una serie de medidas para reestructurar la deuda hipotecaria de las familias con el objetivo de mitigar el impacto de la fortísima subida del Euríbor a doce meses sobre su renta.

Fruto de este acuerdo nacieron una serie de medidas agrupadas en dos Códigos de Buenas Prácticas: uno que es la ampliación del firmado en 2012 -tras el estallido de la crisis financiera- y otro de nueva creación. En ambos se recogen medidas como la congelación de las cuotas hipotecarias, el alargamiento del plazo de vencimiento de los préstamos y otras soluciones de reestructuración de la deuda.

Al respecto, Hernández de Cos ha apuntado este martes que el uso de estos Códigos "está siendo todavía limitado", algo que, según el análisis del Banco de España, se debe a que "la economía ha ido razonablemente bien" y a la resiliencia del mercado de trabajo.

"No vemos necesidad en este momento de hacer una modificación del Código de Buenas Prácticas, lo cual no quiere decir que no hagamos un seguimiento de la evolución de las familias y del sector bancario", ha señalado el gobernador durante su participación en almuerzo anual de la Asociación de Mercados Financieros (AFM).

Además, ha afirmado que el Banco de España "valoró de manera positiva" el acuerdo entre la banca y el Gobierno para la puesta en marcha de estas medidas a finales del año pasado.

En otro orden de cosas, ha pedido al nuevo Gobierno que reduzca los desequilibrios estructurales, así como que aplique otras recetas que el Banco de España ya ha manifestado en su Informe anual, "una buena guía para cualquier gobierno".

"La prioridad de política económica tiene que pasar por esa reducción de los desequilibrios estructurales", ha apuntado, añadiendo después que es necesario "seguir con un paquete de reformas ambicioso". Además, ha señalado que las reformas, si se quieren mantener en el tiempo, "deben hacerse con consenso en las fuerzas políticas".

Por otra parte, ha dicho que la visión del BCE al respecto del impuesto a la banca, que se publicó a través de un dictamen hace meses, "no ha cambiado", haciendo referencia a la intención del nuevo gobierno de prorrogar este tributo que en un inicio era temporal y debía culminar con el pago del año que viene.

"Desde la perspectiva del BCE sería más deseable que el dinero del impuesto se quedara en el balance de los bancos para aumentar las reservas y el capital para hacer frente a situaciones adversas que pueda haber en el futuro", es decir, "aumentar la capacidad de resiliencia del sector", según ha apostillado.

