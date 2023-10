Las cuotas hipotecarias seguirán subiendo pese al parón de los tipos, aunque los depósitos rentarán más

Los mercados tienen sus ojos puestos en el Banco Central Europeo (BCE), que el próximo jueves dará a conocer su próxima decisión sobre los tipos de interés. La previsión de todos los expertos es que mantendrá el precio del dinero como está tras el mensaje que envió su Consejo de Gobierno después de la reunión del pasado septiembre. Pero eso no significa que el impacto de su política monetaria sobre el bolsillo de los españoles vaya a experimentar un cambio radical.

Las cuotas hipotecarias de aquellas familias que compraron su casa gracias a un préstamo variable han sufrido un fuerte incremento durante los últimos meses, concretamente desde que el Euríbor a doce meses cambió su tendencia y comenzó a subir tras seis años bajo cero.

Impulsado por el giro en la política monetaria del BCE, el índice cruzó el umbral en abril del año pasado y empezó a situarse en positivo. Desde entonces ha subido cada mes, con la única excepción de agosto de este año, hasta alcanzar el 4,183%, en el que se sitúa la media mensual provisional de octubre, el dato más actualizado.

¿Frenará el Euríbor?

Cabría pensar que el más que posible parón en las subidas de los tipos del próximo jueves podría redundar en una moderación del Euríbor, lo cual podría a su vez paralizar el encarecimiento de las cuotas hipotecarias. Sin embargo, la realidad no es tan sencilla.

Para empezar, las cuotas hipotecarias se revisan con un decalaje de unos dos meses, por lo que aunque el Euríbor se moderara en su nivel actual o, incluso, bajara, el efecto en las cuotas no sería inmediato.

El BCE mandó en septiembre el mensaje de que con su décima subida de los tipos y manteniendo estos altos el tiempo suficiente se podría combatir a una inflación que continúa siendo elevada. Por tanto, es necesario dejar los tipos de interés en niveles elevados durante un tiempo, con lo que no es previsible que el Euríbor cambie drásticamente de tendencia en el momento en el que el BCE deje de subir los tipos.

"Tanto desde CaixaBank Research como desde el consenso de analistas y los mercados financieros se espera que el BCE no toque los tipos de interés en octubre, sino que los deje en sus niveles actuales y reitere la voluntad de mantenerlos en esta cota restrictiva durante un buen periodo de tiempo", apuntan los economistas de la entidad.

Coincide en esta visión Ulrike Kastens, economista para DWS Europa. "Por primera vez desde julio de 2022, es poco probable que el BCE suba los tipos de interés en su próxima reunión. Con el tipo de depósito en el 4%, muchos funcionarios del BCE creen que los tipos de interés han alcanzado un nivel lo suficientemente alto como para esperar a ver cómo se transmite la política monetaria restrictiva a la inflación y el crecimiento. El mensaje central de la presidenta Lagarde será probablemente: tipos altos durante más tiempo", apunta.

Además, no es descartable que el BCE se pueda ver obligado a continuar con las subidas de los tipos de interés, aunque sea más adelante. Los mercados están inmersos en una gran incertidumbre por el contexto de tensiones geopolíticas que está generando el conflicto palestino-israelí. Y en ese caso es previsible que el Euríbor continúe al alza.

Buenas noticias, pero con prudencia

En todo caso, para Laura Martínez, portavoz de iAhorro, el parón en las subidas de los tipos de interés será en cualquier caso una buena noticia para los hipotecados y para aquellos que estén pensando en firmar uno de estos préstamos.

"Esta congelación de los tipos de interés ayudará a la estabilización del Euríbor y a que las entidades financieras paralicen las subidas de los tipos de interés en sus ofertas hipotecarias", apunta esta experta.

Sin embargo, para Olivia Feldman, economista y cofundadora de HelpMyCash, "decir buenas noticias no sería prudente", dado que el Euríbor continúa elevado. "Eso sí, el encarecimiento no será tan estrepitoso como lo fue hace un año, cuando las subidas de tipos de interés por parte del BCE dispararon el valor de este índice".

"Si el BCE mantiene los tipos en su próxima reunión, creemos que el impacto será casi imperceptible, debido a que no se espera que el Euríbor viva una caída excepcional. Lo más probable es que se mantenga en la horquilla de entre el 4% y el 4,14%", añade la experta del comparador financiero.

Aunque hay que tener en cuenta una variable. "Lo que sí podemos decir es que los hipotecados a tipo variable verán un estancamiento de sus cuotas cuando el Euríbor baje al valor que tenía cuando realizó su última revisión. Es decir, si en junio de 2024 este índice llega al 4% (valor con el que cerró en junio de 2023), entonces los hipotecados a tipo variable que tienen una revisión anual verán que su cuota se quedará igual", explica Feldman.

En estos momentos, las previsiones del servicio de estudios de CaixaBank hablan de que el Euríbor a doce meses alcanzará el 4,08% al cierre de este año y el 3,06% el próximo. En Bankinter, por su parte, estiman valores del 4,1%, el 3,9% y el 3,4% para este años y los dos siguientes.

La evolución del Euríbor consecuencia de este nuevo capítulo en la política monetaria del BCE también afectará al precio de las nuevas hipotecas que se comercializan, si bien es difícil anticipar qué decisiones tomarán los bancos y cuándo dejarán de encarecerse los nuevos préstamos.

"No se puede anticipar hasta cuándo y cuánto subirá el precio de las hipotecas y menos ahora. Todo está conectado y afecta directamente a la economía. En este momento hay dos guerras disputándose, el precio del petróleo ha subido, la situación energética sigue siendo un problema para Europa y la inflación en la Eurozona se sitúa en el 4,3% en septiembre... Con este panorama es complicado poner una fecha", agrega Feldman.

Los depósitos, al alza

Pero no todo van a ser malas noticias para las familias. Al igual que el efecto de los tipos de interés sobre las hipotecas no se desvanecerá de inmediato, tampoco lo hará el de los depósitos. Los expertos prevén que poco a poco los bancos irán mejorando la remuneración del ahorro conservador, si bien fuentes financieras creen que es posible que algunas grandes entidades no lleguen a hacerlo en este ciclo.

"Los depósitos aún no han tocado techo. Este producto ha tardado en comercializarse y es posible que en los próximos meses más entidades se sumen a este producto. Creo que es un producto que aún tiene recorrido aunque el BCE mantenga o baje un poco los tipos, todo dependerá de cómo se muevan los ahorros de los ciudadanos", explica Martínez, de iAhorro.

[El margen de clientes de la gran banca toca techo en este ciclo al superar el 3% gracias a no pagar por los depósitos]

Algo en lo que coincide Feldman, de Help My Cash. "Veremos mejoras, aunque sean leves, hasta que el BCE anuncie un cambio en su política monetaria", apunta esta experta. Y eso no ocurrirá, previsiblemente, hasta mediados de 2024, cuando el instituto emisor del euro comenzará a recortar los tipos. Eso si el panorama actual no cambia demasiado.

En todo caso, es necesario que los bancos trasladen la subida de los tipos de interés también a los depósitos, no sólo al crédito, para que la política monetaria surta el efecto buscado por el BCE.

"Existen dudas de cuán intensa ha sido esta transmisión de unas condiciones de financiación cada vez más duras a lo que es la actividad económica real, es decir, la demanda de consumo y la demanda de inversión. Y eso tiene una importancia notable", explicaba recientemente su vicepresidente, Luis de Guindos.

Y es que, como él mismo señaló, la política monetaria tiene dos fases. La primera es la subida de los tipos de interés y su recogida por parte de los bancos y el mercado de capitales. La segunda es que todos sus efectos se trasladen a la economía real. Y esta todavía no está completa.

