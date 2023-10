Dancausa rechaza ampliar la oferta de Bankinter con depósitos: "No estamos viendo la necesidad de hacerlo"

María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, ha defendido la oferta comercial actual del banco en pasivo, que considera que es suficiente a pesar de que no incluya una remuneración generalizada a los depósitos de los clientes.

"No estamos viendo la necesidad de hacerlo", ha apuntado la banquera durante la presentación de los resultados del banco en los nueve primeros meses del año, en los que acumuló unas ganancias de 684,7 millones de euros, lo que supone un 59,2% más en comparación con el mismo periodo de 2022. Todo a pesar de haber asumido un coste de 77,5 millones de euros por el pago del nuevo impuesto extraordinario a la banca.

Para Dancausa, el banco dispone de un "abanico amplio de productos remunerados", como la Cuenta Nómina -que paga un 5% TAE el primer año y el 2% el segundo-, la Cuenta Corriente Digital -que abona un 1%-, la Cuenta Inteligente de EVO Banco -2,5% TAE- y su depósito -un 2,85% TAE-, recientemente lanzado. Además, el propio Bankinter ofrece depósitos en dólares para clientes más "sofisticados".

"No tenemos una oferta generalizada, se paga puntualmente. De momento no estamos viendo la necesidad de hacerlo", ha señalado la banquera, según quien "dentro de unos meses de esto no se va a hablar".

Además, ha apuntado que el banco está creciendo "cada vez más" en el coste de los recursos y, de hecho, han aumentado en depósitos a plazo.

De cara al próximo año, Dancausa cree que "es muy difícil" mantener el nivel de beneficios "satisfactorios" que está registrando este año, porque no depende sólo de la entidad sino también de factores externos.

