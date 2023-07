Grisi (Santander) pide al futuro gobierno "reglas claras" pero no ve preocupación por la seguridad jurídica

Héctor Grisi, consejero delegado de Santander, ha pedido al futuro gobierno que salga de las elecciones generales del pasado domingo "reglas claras" y que se fomenten el crecimiento económico y la inversión privada. "Cuanto más predecibles y aburridas sean las cosas, mejor para nosotros", ha dicho.

Con todo, ha afirmado que "es muy prematuro" hacer una valoración sobre el futuro gobierno, dado que las elecciones se acaban de celebrar y aún no está claro cómo se conformará el ejecutivo.

"Vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer y lo que toca, que es trabajar para ayudar a las familias, a las empresas y apoyar el crecimiento económico del país. Lo seguiremos haciendo como lo hacemos en todos los países del mundo donde tenemos operaciones", ha apuntado el número dos de la entidad durante la presentación de los resultados del primer semestre.

Seguridad jurídica

Por otra parte, Grisi ha señalado que no están percibiendo en el mercado una gran preocupación por la seguridad jurídica en el contexto actual de gobierno interino e incertidumbre sobre el futuro ejecutivo.

"En España no hemos visto ningun cambio. En la conferencia con los analistas no hemos tenido ni una sola pregunta sobre el tema, no sentimos que sea el caso", ha indicado el consejero delegado.

En relación con la posibilidad de que el nuevo gobierno prorrogue el impuesto extraordinario a la banca, el banquero ha defendido que la entidad utiliza un tercio de su beneficio a reinvertirlo en el negocio, otro tercio a repartirlo a sus accionistas y otro tercio a pagar impuestos.

"Consideramos que pagamos lo adecuado y damos una retribución a la sociedad en la manera en que tenemos que hacerlo", ha indicado. Grisi ha añadido que desde el banco entienden que los gobiernos tienen que cobrar impuestos, pero no por qué la banca tiene que pagar más que el resto. "Necesitamos bancos para que puedan prestar y tengan liquidez para poderlo hacer", ha agregado.

Tampoco están preocupados en el banco por la morosidad, que en los últimos meses ha experimentado un ligero repunte, lo cual para Grisi implica que "se viene normalizando".

"No esperamos que llegue a los niveles de antes de la Covid, del 2019, porque hemos tomado nuestras precauciones. Estamos enfocados más al mercado prime que al subprime, que es más arriesgado", ha dicho.

