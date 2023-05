Jamie Dimon, el salvador de la banca yanqui: Bear Stearns, Washington Mutual y, 15 años después, First Republic

Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase & Co. Reuters.

De profesión, banquero, líder del mayor banco del mundo y, desde hace 15 años, también el salvador de la banca ‘made in USA’. Jamie Dimon, presidente y consejero delegado de JPMorgan Chase & Co, lo ha vuelto a hacer. Ha salido al rescate del First Republic Bank tras haber hecho lo propio en la gran crisis financiera mundial de 2008, cuando JPMorgan absorbió en un solo año a Bear Stearns y, después, a Washington Mutual.