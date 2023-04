Dancausa (Bankinter) carga contra la ley de vivienda: "Intervenir el precio produce distorsiones"

María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, ha anticipado que la nueva Ley de Vivienda que ha acordado poner en marcha el Gobierno va a generar "distorsiones".

"Estoy en contra de la intervención en los mercados, inmobiliario o de cualquier otro tipo", ha apuntado tajantemente Dancausa durante la presentación de los resultados del primer trimestre de Bankinter.

En su opinión, poner en marcha medidas como las anunciadas "parece muy atractivo y una buena propuesta teniendo en cuenta la situación de inflación que vivimos, pero lo que produce es el efecto contrario, muchas distorsiones en el mercado".

"No me gusta que se intervengan los precios de nada. Alejar la evolución de los precios de un índice como el IPC crea una distorsión que no lleva a ningún sitio", ha añadido la consejera delegada.

En relación con el anuncio de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, de que destinará 50.000 viviendas de la -ahora pública- Sareb para alquiler asequible, Dancausa ha preferido no hacer comentarios sobre "estrategias electorales de los partidos políticos". "Fuimos fundadores de Sareb, no con mucho entusiasmo, y, como era previsible, era una aportación que no iba a aportar ningún valor. Hace años provisionamos toda la cantidad y no tenemos nada que ver con la Sareb", ha añadido.

Los depósitos, aún no

Por otra parte, Dancausa ha explicado que todavía no es el momento para que Bankinter remunere generalizadamente los depósitos de todos los clientes, aunque ha apuntado que sí lo hacen con clientes puntuales que tienen mucha vinculación con la entidad.

"Al igual que el cambio de precios de los pasivos [por la subida de los tipos de interés] tiene un cambio inmediato, el de los activos tiene un decalaje, tenemos que valorar el impacto en nuestros márgenes", ha apuntado Dancausa, en referencia a que la repreciación de las hipotecas variables no es inmediata, sino que comenzó el año pasado y se va a notar más este.

La consejera delegada ha puesto en valor que durante los últimos años han ofrecido una cuenta nómina remunerada al 5% y al 2% mientras sus competidores no tenían ningún producto similar, al tiempo que ha recordado que acaban de lanzar una cuenta online con una rentabilidad del 2%.

"No estamos remunerando de forma generalizada, pero sí de alguna manera, estamos remunerando puntualmente en función de la relación que los clientes tienen con el banco y poniendo a su disposición otras alternativas que tienen más valor para ellos, lo cual no significa que no remuneremos en ningún caso. Hemos desplegado muchas otras alternativas que nos parecen más interesantes y de momento nos va bien", ha agregado.

