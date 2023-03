La banca europea paga ocho veces más que la española por los depósitos de las familias

La gran banca sigue resistiéndose a pagar por los depósitos debido a su fuerte posición de liquidez, lo que hace que en España la rentabilidad media del ahorro más conservador de las familias esté muy lejos de la del resto de Europa. En concreto, mientras fuera de nuestras fronteras el promedio del coste de los depósitos a minoristas está en el 1,8%, en España es del 0,21%.

Así lo reflejan los datos del Banco Central Europeo (BCE) dados a conocer por Alvarez&Marsal, cuyos expertos consideran que esta circunstancia puede crear a las grandes entidades "un problema reputacional".

Los bancos de mayor tamaño del país no están ofreciendo rentabilidades interesantes en los depósitos a plazo, un producto que prácticamente desapareció durante la etapa de los tipos de interés negativos y que algunas entidades pequeñas y digitales han recuperado después de que el BCE comenzara su proceso de normalización monetaria el pasado verano.

Las grandes no lo han hecho, dado que consideran que no necesitan rentabilizar la captación de depósitos porque ya disponen de mucha liquidez. Y eso es cierto. No en vano, la ratio de liquidez a corto plazo (LCR, por sus siglas en inglés) es del 175% de media en el caso de las entidades significativas y del 300% en el de las menos significativas, según datos del Banco de España.

Sin embargo, los clientes están pidiendo cada vez más a sus entidades que remuneren los depósitos como se hacía antes de que los tipos de interés entraran en terreno negativo en la zona euro.

Traslado a fondos de inversión

La respuesta de las entidades está siendo trasladar depósitos de los clientes a fondos de inversión, que pueden ofrecer rentabilidades mayores, pese a que tienen un riesgo también superior. Mercedes Olano, directora general de Supervisión del Banco de España, así lo explicaba el pasado martes.

Esta puede ser una solución temporal, pero muy probablemente será el interés de los clientes por obtener rentabilidades interesantes por su ahorro conservador, no arriesgado, el que empuje a las entidades grandes a recuperar los depósitos.

Según estos expertos, se verán obligadas a hacerlo para evitar tener "clientes cabreados" que abandonen la entidad, así como un "problema reputacional". Más teniendo en cuenta que la rentabilidad de los fondos de inversión cayó fuertemente el pasado año. "Es una pelea entre el departamento financiero y el comercial", ejemplificaba Eduardo Areilza, senior director of A&M, el miércoles durante la presentación de su informe El pulso de la banca.

Es cierto que los recientes colapsos de Silicon Valley Bank en Estados Unidos y de Credit Suisse en Suiza han levantado los temores sobre las posiciones de liquidez de la banca. No obstante, distintos expertos coinciden en que estas circunstancias no son las que van a empujar a la banca a pagar por los depósitos.

Sí lo harán las dinámicas comerciales. Es decir, que cuando uno empiece el resto irá detrás. "No va a ser por dificultades de liquidez", apunta Fernando de la Mora, managing director y responsable de Alvarez&Marsal España y Portugal.

Con todo, este experto considera que si los bancos estuvieran ya notando salida de clientes "habrían aumentado los intereses". Lo cierto es que el volumen de depósitos de la banca sí se ha reducido durante los últimos meses, pero esto se debe a ese traslado de pasivo a los fondos de inversión y al hecho de que algunas familias tienen que tirar de ahorros para afrontar la elevada inflación, como explicaba el martes Olano. En todo caso, el Banco de España no ha observado ninguna salida extraordinaria de depósitos desde que comenzaron las turbulencias bancarias.

El fin de las TLTRO

El supervisor, junto al BCE, monitoriza las posiciones de liquidez continuamente estos días, aunque lo cierto es que esta es una prioridad supervisora que el Banco de España ya había establecido para este año al inicio del ejercicio, especialmente debido al próximo vencimiento de las TLTRO, las líneas de liquidez ultrabaratas de las que los bancos se han beneficiado en los últimos años.

Habrá que esperar para ver si, cuando todas estas líneas lleguen a su vencimiento, los bancos se ven en la necesidad de conseguir liquidez y tienen que recurrir a pagar por los depósitos para financiarse.

Onur Genç, consejero delegado de BBVA, apuntó en la última presentación de resultados del banco a principios de febrero que "incluso despues de devolver" toda la liquidez tomada del BCE "habrá mucha liquidez en el sistema".

Y es que, como explicaba la directora de Supervisión del Banco de España, "la devolución de las TLTRO va a reducir la liquidez, pero no tanto como parece". Esto es así porque cuando el BCE concede estas líneas de financiación exige activos que hagan de colateral (de garantía), de forma que en el momento en el que vencen estas líneas de liquidez los colaterales se liberan y forman también parte de la liquidez. En todo caso, algo se reducirán los niveles de LCR, dado que algunos colaterales de los que admite el BCE no son líquidos.

Los bancos españoles no solamente tienen aún unos 100.000 millones de euros en TLTRO, sino que cuentan con más del doble en situación de facilidad de depósito -guardados en el BCE-. Es decir, que hay liquidez de sobra en el sistema.

Es por eso que serán las dinámicas comerciales de las distintas entidades las que decidan cuándo volverán los grandes bancos a poner encima de la mesa los depósitos a plazo, más allá de las rentabilidades que ya están ofreciendo por el ahorro conservador a través de cuentas remuneradas, que alcanzan el 5%.

