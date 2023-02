Estos son los mejores depósitos a plazo fijo de 2023: rentabilidad de hasta el 3,4%

Tras años en los que era prácticamente imposible encontrar un depósito a plazo, los inversores más conservadores están viendo la luz. Aquellos que buscan un producto de ahorro que sea rentable, pero no tenga riesgo, están de suerte porque empiezan a aflorar nuevas oportunidades, aunque la rentabilidad máxima que se puede obtener en España es del 3,4%.

La gran parte de estos nuevos depósitos a plazo se encuentra en entidades pequeñas o puramente digitales, que están utilizando estos productos como gancho para captar nueva clientela.

Los bancos grandes y medianos por el momento no están lanzando depósitos a plazo, aunque sí tienen cuentas remuneradas hasta el 5% TAE y para saldos altos, así como incentivos en efectivo para abrir cuentas nómina o de ahorro. De esta forma, aunque no se trate de depósitos per se, sí son en cierta manera productos para sacarle una rentabilidad al ahorro.

Depósitos a un año

Entre los depósitos a un año, a pesar de ser a plazo corto, se pueden encontrar rentabilidades muy altas. EBN Banco ofrece uno a 2,15% TAE a doce meses, aunque también tiene en el mercado plazos inferiores, como cuatro meses (1,3% TAE), seis (1,6% TAE) o nueve (1,85% TAE).

Lo mismo pasa en Banco BiG. En su catálogo pueden encontrarse depósitos a tres (2% TAE para nuevos clientes o un 0,2% TAE para el resto) y seis meses (0,35%), así como a un año (0,5%).

Estas son las opciones de bancos españoles, si bien a través de Raisin se puede invertir en depósitos de entidades extranjeras. Así, se pueden encontrar rentabilidades del 3% TAE en el italiano Banca Progetto, del 2,85% TAE en el portugués Haitong o un 2,81% TAE en el letón BluOr Bank a un año.

Este tipo de entidades también tiene en el mercado depósitos a menos de un año, con remuneraciones del 2,5% TAE en Banca Progetto (seis meses); el 2,45% TAE, el 2,3% TAE o el 1,8% TAE en Haitong (nueve, seis y tres meses), o 1,5% TAE en Banca Privata Leasing (seis meses)

Depósitos a año y medio

Si se busca algo más de rentabilidad aunque no se pueda tocar el dinero en algo más de tiempo, hay varias opciones de depósitos a 18 meses. Es el caso del que WiZink comercializa a 2% TAE o el de EBN Banco, al 2,2% TAE.

Entre las entidades extranjeras, el lituano Fjord Bank ofrece un 2,88% TAE, el checo J&T Banka un 2,68% TAE y el italiano Banca Promos un 0,5% TAE.

Depósitos a largo plazo

En plazos más largos, lógicamente, se encuentran rentabilidades mayores y algunos ahorradores pueden preferir esta ecuación. Podrán elegir los depósitos de EBN Banco, que se ofrecen a dos años (2,3% TAE) o a tres (2,4% TAE).

WiZink también tiene opciones a más largo plazo. Concretamente lanzó al mercado un depósito a 25 meses al 2,3% TAE y otro a 36 meses al 2,5% TAE. Junto con el depósito a 18 meses completan la oferta de la entidad.

Las entidades extranjeras ofrecen rentabilidades hasta el 3,39% TAE, como es el caso de Banca Progetto. El francés Younited tiene un depósito al 3,25% TAE y Fjord Bank otro al 3,15%. Todos a dos años.

