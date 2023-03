La banca española defiende su fortaleza ante las turbulencias: su liquidez supera la media europea y de Estados Unidos

La banca española se defiende sin reparos: no hay riesgo de contagio por la crisis de Credit Suisse. La exposición de las entidades del país a la suiza es prácticamente irrelevante y, además, sus fundamentales son sólidos. Tanto que su ratio de liquidez se encuentra por encima de la media europea y de la que mantienen los bancos estadounidenses.

El perfil de riesgo de liquidez a corto plazo de una entidad se mide a través de la liquidity coverage ratio (LCR, por sus siglas en inglés), una variable que se vigila para asegurar que las entidades cuentan con activos de alta calidad y libres de cargas que se puedan convertir rápidamente en efectivo sin pérdida de valor significativa.

Pues bien, esta ratio de liquidez se sitúa en el 184% en el caso de los bancos españoles, muy por encima del 165% en el que se encuentra la media europea y del 118% de las entidades estadounidenses, de acuerdo con datos procedentes del Banco de España. Y también del 100% al que obliga la regulación.

No solamente este exceso de liquidez sirve a la banca como escudo ante una hipotética crisis, sino también el hecho de que la calidad de la misma es buena. "La calidad de los activos líquidos que sirven para cumplir dicha ratio es muy elevada, siendo en su mayoría efectivo y reservas en bancos centrales", explicaba Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España, el jueves durante la presentación de un estudio de PwC.

Lo mismo argumentaba Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), durante la rueda de prensa posterior a la reunión de tipos de interés del supervisor bancario del jueves.

"Los bancos europeos son resilientes. Su posición de liquidez es robusta y está muy por encima de los requirimientos regulatorios, incluso durante la pandemia. Si miras la composición de los colchones de liquidez, son activos de mucha calidad, la composición es muy positiva", apuntó el banquero central.

Un dato que se vuelve cada vez más relevante a la luz de los últimos acontecimientos que han sacudido los mercados financieros. La caída de Silicon Valley Bank por fuga de depósitos, así como los problemas que han asolado a Credit Suisse durante los últimos meses, y que se pusieron de relevancia el miércoles, ponen el foco en la necesidad de tener una buena posición de liquidez.

De hecho, el banco suizo sufrió durante el pasado año retiradas de fondos por 123.200 millones de francos suizos (unos 124.800 millones de euros).

Aunque el miedo es libre y un aumento de la desconfianza por parte de sus clientes puede estrangular a cualquier banco a través de una fuerte retirada de efectivo, lo cierto es que contar con una buena posición de liquidez ayuda a que sea más difícil llegar a esa situación.

Fortaleza

El mensaje que tanto el BCE como el Banco de España y la Asociación Española de Banca (AEB) quisieron mandar el jueves es que la banca española (y también la europea) está lejos de cualquier contagio por parte de Credit Suisse y, por supuesto, de Silicon Valley Bank.

"Las exposiciones a Credit Suisse son muy limitadas y no hay concentración. Ninguna entidad concentra la mayoría de esa exposición", expuso el número dos del BCE. El instituto emisor decidió seguir su hoja de ruta y elevar los tipos de interés de nuevo en 50 puntos básicos y el propio De Guindos explicó que la subida de los tipos de interés es positiva para la rentabilidad de la banca, lo que "más que compensa" las pérdidas de las carteras de deuda.

Por su parte, Alejandra Kindelán, presidenta de la AEB, afirmó que "rotundamente no hay riesgo de contagio a la banca española". "De Credit Suisse llevamos meses oyendo informaciones y Silicon Valley Bank es un banco que no tiene nada que ver con nosotros", añadió.

La fuerte posición de liquidez fue uno de los argumentos de las dos autoridades y de la organización para alejar los posibles temores sobre la banca española. De hecho, los bancos tienen tanta liquidez que pueden permitirse no pelear agresivamente por captar los depósitos de los clientes, es decir, no ofrecer rentabilidad por el ahorro más conservador. Tienen tanta liquidez que no necesitan captarla por esa vía.

