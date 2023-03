Adiós Credit Suisse: ¿están seguros mis ahorros en el banco? Siete preguntas y respuestas ante la crisis

UBS se ha visto obligada a comprar Credit Suisse para evitar que el segundo mayor banco suizo cayera en la bancarrota, provocando una "catástrofe para el sistema financiero", en palabras de la ministra suiza de finanzas, Karin Keller-Sutter. Se crea así un gigante demasiado grande para caer de 5 billones en activos y con una gran presencia internacional.

Una operación de rescate orquestada en un fin de semana, que busca devolver la confianza en la banca suiza en particular y en la banca global en general. De hecho, tanto el Banco Central Europeo, como el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal (FED) han mostrado su respaldo a la decisión adoptada.

Pero ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué cae un banco con más de 167 años de historia? Preguntas que vamos a intentar resolver y que son clave para entender si estamos o no ante el principio de una crisis financiera todavía mayor.

1. - ¿Por qué UBS compra Credit Suisse?

La operación se ha orquestado por parte del Gobierno de Suiza. Se busca evitar una catástrofe financiera y devolver la confianza en el sistema bancario suizo. Considera que una solución 'a la suiza' a los problemas de Credit Suisse es lo mejor, ya que evita la bancarrota de la entidad o la necesidad de nacionalizar el banco.

UBS es la primera entidad del país, y tiene músculo suficiente para 'digerir' una operación que ya se había analizado varias veces por los consejos de administración de ambas entidades. Sin embargo, hasta ahora se había desestimado. Fundamentalmente, porque los riesgos para UBS eran demasiado grandes, sobre todo en términos legales.

2. - ¿Qué llevó a la pérdida de confianza en Credit Suisse?

Los problemas del banco suizo no son algo nuevo. Hablamos de un banco de 167 años que ha tenido momentos buenos y malos en su historia. Sin embargo, en los últimos años una serie de escándalos, cambios en los equipos directivos y una estrategia poco acertada han contribuido a la situación actual.

La primera gran venta de acciones de Credit Suisse arrancó en 2021, cuando hubo fuertes pérdidas asociadas a la caída del fondo de inversión Archegos y Greensill Capital. Después vino la renuncia como ejecutivo de Antonio Horta-Ossorio por infringir las reglas Covid-19.

Tras él llegó el actual CEO, Ulrich Koerner, quien llevó a cabo una revisión de toda la estrategia del banco. Sin embargo, no logró convencer a los inversores.

3. - ¿Por qué los inversores no se creían el plan de negocio de Credit Suisse?

El pasado mes de otoño hubo rumores de quiebra, lo que provocó una espantada de la clientela. En el último trimestre de 2021, la entidad vio salir 119.000 millones de dólares en depósitos. Además, perdió 7.290 millones de francos suizos, los mayores números rojos desde la crisis financiera.

Por si fuera poco, hace dos semanas el auditor PWC detectó serias "dudas materiales" sobre las cuentas presentadas por el banco. Esto hizo que todas las alarmas saltaran. Su principal inversor, el Banco Nacional de Arabia, dijo que no actuaría como prestamista de último recurso, y eso hizo que los nervios se instalaran en el mercado.

A partir de ahí, en sólo 5 días, las acciones de Credit Suisse se derrumbaron. La salida de depósitos se acrecentó la pasada semana, y la línea de 54.000 millones puesta en marcha por el Banco Nacional de Suiza se confirmó insuficiente para respaldar al banco.

4. - ¿Qué importancia tiene Credit Suisse?

Estamos hablando de uno de los 30 mayores bancos del mundo. Tiene importancia sistémica, y su quiebra hubiera tenido un impacto imprevisible en el mercado financiero.

Es una entidad con 50.000 empleados, 150 oficinas en 50 países, con una parte de banca privada muy importante y una entidad local en Suiza que es la joya de la corona.

5. - ¿Ha influido la caída del Silicon Valley Bank?

Aunque los problemas de Credit Suisse vienen de lejos, que en Estados Unidos haya tres bancos en problemas no es una buena noticia. De hecho, la intervención del SVB, la bancarrota del First National Bank y la caída de un tercer banco regional no han ayudado a la entidad suiza. Más bien todo lo contrario.

Los mercados financieros están interrelacionados y la desconfianza sobre el sistema bancario abierta en Estados Unidos se ha trasladado al jugador más débil de la cadena en Europa. La coincidencia de problemas al otro lado del Atlántico y los descubrimientos de PWC en Credit Suisse han sido el detonante.

6. - ¿Pueden caer más bancos en Europa?

El Banco Central Europeo está vigilante a lo que pueda ocurrir a partir de ahora. La presidenta Lagarde ya ha anticipado liquidez para todos los bancos que lo necesiten. Además, se monitoriza el sistema para detectar posibles pánicos que conlleven una corrida bancaria. Es decir, una salida de depósitos imprevista hacia otras entidades.

7. - ¿Están seguros mis ahorros en el banco?

La respuesta es sí. Por ahora, los bancos europeos cuentan con unas buenas posiciones de morosidad, capitalización y liquidez. No debería haber problemas, salvo que cunda la desconfianza. Además, conviene tener en cuenta que existe un Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) que, en el caso de España, cubre hasta 100.000 euros por persona si hubiera problemas en alguna entidad.

