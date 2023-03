Calviño descarta un efecto contagio en el sistema financiero español de la quiebra del Silicon Valley Bank

La vicepresidenta primera y responsable de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, hace un llamamiento a la "confianza" y descarta un efecto contagio de la quiebra del Silicon Valley Bank en el sistema financiero español. Calviño ha destacado que los bancos españoles tienen en estos momentos unos balances "saneados" y se benefician además de las buenas perspectivas de crecimiento de la economía española.

Eso sí, Calviño apela a reforzar la vigilancia y reclama "extrema prudencia" tanto a las entidades financiaras como a los responsables de política fiscal y monetaria. Un mensaje que ha lanzado al ser preguntada por si el Banco Central Europeo (BCE) debería reconsiderar su política de subida de tipos de interés a la luz de las actuales turbulencias en los mercados.

Las turbulencias financieras derivadas de la quiebra del Silicon Valley Bank han golpeado con fuerza este lunes la cotización en bolsa de la banca europea y española. A la apertura de la sesión del Ibex 35, Banco Sabadell encabezaba los descensos del selectivo de la Bolsa española al ceder un 8,66%. A continuación, Bankinter caía un 6,59%; Santander, un 6,16%; BBVA, un 5,32%; Unicaja, un 5,1% y CaixaBank, un 4,64%.

[La Fed lanza un plan de financiación de emergencia para los bancos de EEUU]

"Nos encontramos en un momento de mayor turbulencia en los mercados financieros internacionales, sobre todo derivada de esa situación de fragilidad de algunos bancos en el caso de Estados Unidos", ha señalado la vicepresidenta primera a su llegada a la reunión mensual del Eurogrupo que se celebra en Bruselas. Un "aumento de la volatilidad" que "también está afectando a los bancos europeos", ha admitido.

"En este contexto, los bancos españoles se encuentran con un marco de supervisión y de regulación reforzado y una situación saneada de sus balances. Esa es la situación en la que estamos, con una perspectiva además de crecimiento económico y de buena evolución de la economía española en 2023", ha subrayado Calviño.

La vicepresidenta primera ha dicho que no le consta ninguna exposición directa del sistema financiero español a los bancos con problemas en Estados Unidos. A su juicio, las autoridades norteamericanas han actuado "con rapidez y contundencia" frente a la crisis.

En todo caso, Calviño ha destacado que "vamos a seguir muy de cerca los posibles desarrollos y con atención también la respuesta" que se dé en Washington a la crisis.

También el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, descarta un efecto contagio en Europa de la crisis estadounidense. "Por supuesto que estamos vigilando la situación en estrecho contacto con el BCE y apreciamos las iniciativas adoptadas por las autoridades de EEUU para evitar el contagio allí", ha señalado Gentiloni.

"Todos los bancos europeos, no sólo los más grandes, están aplicando los estándares prudenciales de Basilea. Por ello, directamente no hay contagio. La posibilidad de un impacto indirecto es algo que tenemos que vigilar, pero en estos momentos no lo vemos como un riesgo significativo", ha insistido el comisario.

Sigue los temas que te interesan