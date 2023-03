El Euríbor mete más presión a los hipotecados: se acerca al 4% y las cuotas subirán cerca de 300 euros al mes

El Euríbor a doce meses está cada vez más cerca de superar el umbral del 4% en tasa diaria. De hecho, está a punto de hacerlo, pues el miércoles cerró ya en el 3,944%, lo que supone el nivel máximo alcanzado desde noviembre de 2008, cuando esta referencia hipotecaria se situaba por encima del 4%.

El índice no da tregua a las familias que firmaron una hipoteca variable, que siguen suponiendo en torno al 75% del total en España. Tras trece meses subiendo sin freno, el mes de marzo ya apunta a una nueva subida, a pesar de que todavía no han pasado ni diez días de mes. Por el momento, la media mensual provisional se sitúa en el 3,857%, frente al 3,534% en el que cerró en febrero.

Y este avance no parece que vaya a terminar pronto. No, al menos, si continúan las subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE). La próxima reunión de su Consejo de Gobierno se celebrará los próximos miércoles y jueves y está previsto que se decida encarecer de nuevo el precio del dinero en otros 50 puntos básicos.

Este vertiginoso avance del Euríbor está dejando como principal consecuencia un encarecimiento de las cuotas de las hipotecas variables. En concreto, si en marzo esta referencia hipotecaria cerrara en su nivel actual, las familias con una hipoteca variable de 150.000 euros a Euríbor +0,99% a 25 años verían su cuota mensual crecer en más de 310 euros, lo que supone 3.750 euros al año.

En el caso de un préstamo con garantía hipotecaria concedido con las mismas condiciones pero por un capital inferior, de 100.000 euros, el encarecimiento sería de 208 euros al mes o 2.500 euros al año.

Al ritmo del BCE

Marzo será, en principio, un nuevo mes en el que los hipotecados se enfrentarán al Euríbor, que, tras seis años en negativo, ha cogido carrerilla en los últimos trece meses. El índice comenzó su rally en febrero del año pasado, cuando empezaba a hablarse de la posibilidad de que el ciclo de política monetaria expansiva tuviera un fin.

Cuando esta se materializó, en marzo del pasado año en el caso de la Reserva Federal (Fed) y en julio en el del BCE, el Euríbor empezó su subida libre, que a día de hoy aún no ha terminado. Pasó el umbral de cero en abril.

[El Euríbor se encamina al 3,5% con las próximas subidas de tipos y podría alcanzar el 4% este trimestre]

"Nosotros teníamos previsto que el euríbor tocara el 4% antes de verano, más o menos en el mes de mayo, pero parece que el 4% va a llegar antes de lo esperado", apunta Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro, en declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia.

Para este experto, la duda reside en si el índice cerrará el mes más cerca del 4% o del 4,5%, pero, desde luego, "el Euríbor sigue subiendo y de momento parece no tener tope".

Soluciones

Aunque el alza de la cuota depende de las condiciones concretas de cada hipoteca, lo cierto es que algunas familias consideran que sus préstamos están subiendo considerablemente hasta el punto de no poder afrontar el pago del crédito. No en vano, este índice nunca había subido tanto en tan poco tiempo.

Para estos casos, las familias siempre pueden acudir a su entidad financiera, que le ofrecerá medidas de reestructuración de la hipoteca o un alargamiento del vencimiento para aliviar su carga financiera.

[Los hipotecados en problemas apenas piden cambios a tipo fijo y reestructuraciones pese al plan de Calviño]

En todo caso y para que no haya dudas, el Gobierno aprobó el pasado mes de noviembre un paquete de medidas con el objetivo de que llegaran a un millón de familias. No obstante, como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia, estas prácticamente no se están pidiendo.

Este plan contempla diferentes medidas, como carencias y reducción del interés, alargamiento de los plazos y congelación de las cuotas. Además, durante 2023 no se cobrarán comisiones por amortización anticipada, una iniciativa que pretende facilitar a los clientes que cambien su hipoteca de variable a fija para evitar futuras volatilidades del Euríbor.

Sigue los temas que te interesan