El ICO rechaza que haya habido mala praxis en los créditos de la Covid a pymes y avisa: "Las deudas se pagan"

"Las deudas se pagan". Con esta frase tan rotunda el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), José Carlos García de Quevedo, pretende despejar toda duda que pueda estar surgiendo respecto a la concesión de los créditos ICO -los que se dieron con aval estatal durante la pandemia a compañías en problemas-. Lo hace después de que algunas pymes estén presentando demandas contra bancos al considerar que hubo mala praxis.

Las pequeñas empresas que están emprendiendo procesos legales critican que los llamados créditos ICO se les comercializaron con la premisa de que solamente tendrían que responder por el 20% o 30% del total, dependiendo del caso, mientras que del resto respondería el Estado.

Lo cierto es que estos créditos cuentan con aval estatal por entre el 70% y el 80%, lo cual significa que, en caso de impago, el Estado asumiría ese porcentaje de morosidad, mientras que el resto le tocaría al banco. En todo caso, ante el préstamo debe responder en primera instancia la empresa a la que se le concede, como explicó García de Quevedo en su intervención el miércoles en el almuerzo anual de socios de CEAPI.

En este foro afirmó que el ICO no ha detectado este problema entre las pymes. "No tenemos constancia ni hemos detectado ninguna mala praxis por parte de las entidades financieras", dijo el presidente del ICO, que recalcó que las 1,2 millones de operaciones de créditos ICO se desarrollaron "con carácter general" con arreglo a la normativa financiera.

Entre los presentes en el almuerzo se encontraba un pequeño empresario -como él mismo se definió-. "Entendimos que había un soporte del 80% del aval del ICO en los préstamos que se daban en esos momentos de drama y de confinamiento. En el caso de que un pequeño empresario de un millón de euros no pague, ¿el banco va a reclamar al empresario o va a pagar el ICO?", planteó este empresario al presidente del instituto.

"Las deudas se pagan"

Ante esta cuestión, García de Quevedo fue tajante. "Usted, como empresario, tiene la suficiente educación financiera y sabe que las deudas se pagan", apuntó el presidente del ICO, en respuesta al empresario.

El máximo responsable de la entidad pública explicó que el objetivo de los créditos ICO fue que las condiciones financieras se mantuvieran durante "una situación extrema" como si no hubiera habido crisis sanitaria.

"Ese objetivo se consiguió para que, en unas condiciones extremas de crisis sanitaria, las empresas pudiesen mantener la liquidez y la actividad a través de sus créditos Covid como si fuesen préstamos normales y todos sabemos cuál es el tratamiento de los préstamos normales en relación con las obligaciones financieras de las empresas", añadió. Es decir, que ante un crédito ICO se debe responder como ante otro corriente.

Algo en lo que no están de acuerdo las decenas de pymes que están acudiendo a los tribunales con estas acusaciones, las cuales critican que en el momento de la concesión no se les explicó correctamente que debían responder personalmente ante el 100% del importe del préstamo, sino solamente ante la parte que no contaba con garantía, según informó El Confidencial. Estas pymes, en torno a una treintena, estarían aportando pruebas escritas de que así fue.

Reestructuración de los créditos

Lo cierto es que el impago del crédito ICO es el último paso al que puede aferrarse el empresario. Para no llegar al mismo, el Gobierno aprobó en el verano de 2021 un Código de Buenas Prácticas para las reestructuraciones de deuda de estos créditos ICO.

En el mismo se incluían medidas alternativas al impago, como ampliar los vencimientos de estos créditos, convertirlos en préstamos participativos o ejecutar quitas de deuda. No obstante, al menos en los primeros meses las empresas no recurrían prácticamente a estas medidas, como informó este periódico.

