El Euríbor asume la dureza del BCE y cierra agosto por encima del 1,2% por primera vez desde 2012

El Euríbor a 12 meses, el índice que sirve de referencia para la mayoría de préstamos hipotecarios a tipo variable, ha cerrado agosto con una media mensual del 1,25%, lo que le ha llevado a alcanzar su mayor nivel desde mayo de 2012, cuando registró una media mensual del 1,266%.

Supone, además, una fuerte subida con respecto a julio, cuando cerró en el 0,992%, adelantándose así a la subida de tipos de interés que el Banco Central Europeo (BCE) podría aplicar la semana que viene.

De esta forma, el índice encadena su quinto mes en positivo, desde que el pasado mes de abril registrase una tasa positiva del 0,013% por primera vez desde enero de 2016, mientras que en tasa diaria, se ha situado hoy en el 1,778%, su mayor registro desde enero de 2012.

En las últimas dos semanas de agosto, el índice ha vivido una racha alcista que le ha llevado a pasar del 1,118% -registrado el 16 de agosto- hasta el 1,778% de este miércoles, en consonancia con las expectativas del mercado sobre la próxima subida de tipos del BCE.

El mercado está empezando a descontar una subida de 75 puntos básicos en la reunión del banco central, prevista para el próximo 8 de septiembre.

Desde iAhorro destacan que la subida interanual que el Euríbor ha marcado en los últimos ocho meses es "la más alta" observada en un ejercicio completo, ya que supera los 1,72 puntos porcentuales entre el dato de enero de 2022 (-0,477%) y el actual.

"Esto es algo totalmente anómalo para el Euríbor, cuyos valores no suelen variar más de medio punto en todo un año", explica el director de Hipotecas del comparador, Simone Colombelli, que agrega que se trata de un año en el que estamos viviendo muchos cambios en el mercado hipotecario.

Con una media mensual en agosto del 1,249%, una persona que tenga contratada una hipoteca variable a 30 años de 150.000 euros y con un diferencial del 0,99% más Euríbor, sufrirá un aumento de su cuota hipotecaria de alrededor de 120 euros, según los cálculos recogidos por Europa Press.

Es decir, pasaría de pagar 448 euros al mes a abonar 568 euros a partir de la revisión, lo que equivale a un incremento de 1.400 euros anuales.

BCE

Los expertos de HelpMyCash prevén que el índice se mantenga al alza en los próximos meses por la política monetaria del BCE, lo que seguirá aumentando el precio de las hipotecas variables. Por ello, considera que es "un buen momento" para cambiarse al tipo fijo "y pasar a pagar una mensualidad constante que no dependa del Euríbor".

Los expertos del comparador de productos financieros afirman que "paradójicamente", el encarecimiento de las hipotecas variables está provocado por las medidas para contener la inflación en Europa.

Para revertir la elevada inflación, el BCE "se ha visto obligado" a aumentar sus tipos de interés, con lo que pretende "enfriar" la economía y provocar una bajada de precios.

Para el futuro, HelpMyCash estima que el valor del Euríbor alcanzará el 1,90% a finales de este año y el 2,20% cuando acabe 2023. Por su parte, iAhorro cree que el índice va a seguir al alza en lo que queda de año, si bien recuerda que la tendencia histórica del último trimestre es que el Euríbor modere su crecimiento. Así, prevé que cierre el año en torno al 1,6%.

A tipo fijo

El portavoz de iAhorro, Antonio Colombelli, señala también el impacto de la guerra de Ucrania, cuya extensión en el tiempo "ha propiciado un desmadre" en los valores del Euríbor. No obstante, asegura que "no hay que alarmarse con esta situación, simplemente volvemos a la normalidad; lo que no era normal fue lo vivido hace un año".

Ante esta situación, HelpMyCash recomienda cambiarse a una hipoteca a tipo fijo, aunque afirma que el traspaso "debe llevarse a cabo lo antes posible". "En estos momentos, los bancos están subiendo sus tipos fijos porque prefieren que sus clientes contraten hipotecas variables", al esperar ganar "más dinero" con estos últimos productos.

En cambio, desde iAhorro recomiendan la subrogación de una variable por otra variable. "Si la hipoteca es "muy mala" con respecto al resto del mercado, con diferencial muy alto, "también puede cambiarse por otra variable, ya que ahora se pueden encontrar incluso diferenciales en torno al 0,5% o 0,6%; cuando mejoren las ofertas fijas, se podrá volver a subrogar", afirma Colombelli.

Para aquellos que estén ahora en búsqueda de una hipoteca, los expertos de iAhorro recomiendan la hipoteca mixta, con un tramo a tipo fijo y otro a tipo variable.

"El tramo que se rige por un tipo fijo (los primeros siete a diez años) es más competitivo que en una hipoteca fijo 100% y, además, si cuando se llegue al tramo variable se quiere cambiar por la situación del Euríbor, se puede hacerlo sin problema", señala el portavoz del comparador.

