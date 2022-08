Muere el expresidente del Deutsche Bank, Anshu Jain, a los 59 años

El expresidente del Deutsche Bank, el británico-indio Anshu Jain, falleció el sábado a los 59 años como consecuencia de un cáncer, señala el banco alemán en un comunicado en el que la entidad ensalza su profesionalidad.

Jain desempeñó un papel crucial en el desarrollo de Deutsche Bank y fue fundamental en la construcción del negocio de mercados de capitales globales de la empresa. Fue nombrado miembro del Consejo de Administración de Deutsche Bank en 2009 y fue responsable de la división de Banca Corporativa y de Inversión desde 2010.

Después, Jain dirigió el Deutsche Bank apenas tres años, entre 2012 y 2015, en formato de presidencia bicéfala junto con Jürgen Fitschen. Ambos dimitieron de sus cargos tras fuertes críticas de sus accionistas y en medio del escándalo por manipulación de interés y de demandas de Estados Unidos, entre otros litigios.

El presidente de la entidad, Christian Sewing, valoró en el comunicado los años de "apasionada dedicación" de Jain a la entidad, así como su "brillantez intelectual".

Jain murió a consecuencia de un cáncer que le fue diagnosticado hace cinco años y que, pese a los pronósticos médicos iniciales, iba a ser fulminante, pero al que combatió tenazmente hasta el final, según declararon fuentes familiares al diario 'Financial Times'.

Carrera y vida

Comenzó su carrera como analista en investigación de derivados con Kidder, Peabody & Co, después se fue a Merill Lynch, donde estuvo siete años y luego dirigió al grupo de cobertura global de fondos de inversión de alto riesgo de la firma. En la actualidad, era presidente de Cantor Fitzgerald, una empresa de servicios financieros de Nueva York.

La contribución de Jain a Deutsche Bank y la industria fue reconocida con numerosos premios en todo el mundo. Por ejemplo, la Universidad Técnica TERI de Nueva Delhi le otorgó un doctorado honorario y la London Business School lo nombró miembro honorario.

En 2010 y 2012, recibió el premio Lifetime Achievement Award de la revista Risk, en 2012 fue nombrado Global Indian of the Year por Economic Times of India y en 2014 fue honrado por el Museo Judío de Nueva York. Además de sus contribuciones al banco, apoyó proyectos de bienestar animal en su India natal y en Sudáfrica.

Jain nació en Jaipur, India, en enero de 1963. Se casó con Geetika y tiene dos hijos.

